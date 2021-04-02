https://ria.ru/20210402/armeniya-1603922208.html

Суд приступил к рассмотрению иска уволенного главы генштаба ВС Армении

Суд приступил к рассмотрению иска уволенного главы генштаба ВС Армении

Административный суд Армении приступил в пятницу к рассмотрению иска уволенного начальника генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, оспаривающего свою... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:42

2021-04-02T11:42

2021-04-02T11:42

оник гаспарян

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Административный суд Армении приступил в пятницу к рассмотрению иска уволенного начальника генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, оспаривающего свою отставку, передает корреспондент РИА Новости.Дело рассматривает судья Мгер Петросян, отказавшийся ранее брать самоотвод, несмотря на ходатайство представителей премьер-министра.В ходе заседания суда представитель премьер-министра Армении Татевик Саруханян представила ходатайство с просьбой отменить прежнее решение суда о применении меры по обеспечению иска до окончательного решения по делу.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Гаспарян покидает пост: президент отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника. Гаспарян обратился в Административный суд и пообещал "продолжить служить народу в другом статусе". Новым главой генштаба стал Артак Давтян - несмотря на то, что президент повторно не утвердил предложение Пашиняна о назначении Давтяна, по закону он вступил в должность автоматически. Аппарат премьера Армении настаивает, что прежний глава генштаба Гаспарян с 10 марта уволен с этого поста, адвокаты Гаспаряна не согласны с этим заявлением.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/armeniya-1602266834.html

https://ria.ru/20210310/sarkisyan-1600553422.html

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оник гаспарян, никол пашинян, ереван, армения, в мире