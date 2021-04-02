Суд приступил к рассмотрению иска уволенного главы генштаба ВС Армении
ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Административный суд Армении приступил в пятницу к рассмотрению иска уволенного начальника генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, оспаривающего свою отставку, передает корреспондент РИА Новости.
Дело рассматривает судья Мгер Петросян, отказавшийся ранее брать самоотвод, несмотря на ходатайство представителей премьер-министра.
22 марта, 10:33Пашинян объявил нового главу Генштаба Армении
В ходе заседания суда представитель премьер-министра Армении Татевик Саруханян представила ходатайство с просьбой отменить прежнее решение суда о применении меры по обеспечению иска до окончательного решения по делу.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Гаспарян покидает пост: президент отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника. Гаспарян обратился в Административный суд и пообещал "продолжить служить народу в другом статусе". Новым главой генштаба стал Артак Давтян - несмотря на то, что президент повторно не утвердил предложение Пашиняна о назначении Давтяна, по закону он вступил в должность автоматически. Аппарат премьера Армении настаивает, что прежний глава генштаба Гаспарян с 10 марта уволен с этого поста, адвокаты Гаспаряна не согласны с этим заявлением.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.