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Правительство одобрило инвестиции в создание судна для работы в Арктике
Правительство одобрило инвестиции в создание судна для работы в Арктике
Правительство РФ одобрило бюджетные инвестиции в объеме более 7 миллиардов рублей в строительство гидрографического судна для работы в Арктике, ввод намечен на... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:17
2021-04-02T18:34
арктика
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило бюджетные инвестиции в объеме более 7 миллиардов рублей в строительство гидрографического судна для работы в Арктике, ввод намечен на 2024 год, сообщила пресс-служба кабинета министров."Более 7 миллиардов рублей будет проинвестировано в строительство головного гидрографического судна, предназначенного для работы в акватории Северного морского пути (СМП). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Проект относится к ледовому классу Arc7. Как поясняет кабмин, такой класс предусматривает возможность самостоятельного плавания в арктических льдах толщиной до 1,4-1,7 метра (в зависимости от времени года) или же в более сложных условиях в сопровождении ледокола.Судно мощностью 8 МВт оснастят современным навигационным и гидрографическим оборудованием. "Это позволит ему выполнять различные работы, необходимые для обеспечения безопасной навигации, в том числе исследовать особенности водной поверхности и рельеф морского дна. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год", - говорится в сообщении.Правительство поясняет, что принятое решение поможет частично удовлетворить спрос сырьевых компаний и других пользователей СМП на гидрографическое сопровождение.Строительство нового судна предусмотрено федеральным проектом "Развитие Северного морского пути", цель которого - раскрытие потенциала СМП и превращение его в транспортный коридор мирового значения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210329/arktika-1603256573.html
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арктика, михаил мишустин, экономика

Правительство одобрило инвестиции в создание судна для работы в Арктике

09:17 02.04.2021 (обновлено: 18:34 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Вид на скалу Рубини с полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило бюджетные инвестиции в объеме более 7 миллиардов рублей в строительство гидрографического судна для работы в Арктике, ввод намечен на 2024 год, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Более 7 миллиардов рублей будет проинвестировано в строительство головного гидрографического судна, предназначенного для работы в акватории Северного морского пути (СМП). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Проект относится к ледовому классу Arc7. Как поясняет кабмин, такой класс предусматривает возможность самостоятельного плавания в арктических льдах толщиной до 1,4-1,7 метра (в зависимости от времени года) или же в более сложных условиях в сопровождении ледокола.
Судно мощностью 8 МВт оснастят современным навигационным и гидрографическим оборудованием. "Это позволит ему выполнять различные работы, необходимые для обеспечения безопасной навигации, в том числе исследовать особенности водной поверхности и рельеф морского дна. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год", - говорится в сообщении.
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Строительство нового судна предусмотрено федеральным проектом "Развитие Северного морского пути", цель которого - раскрытие потенциала СМП и превращение его в транспортный коридор мирового значения.
 
АрктикаМихаил МишустинЭкономика
 
 
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