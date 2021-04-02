https://ria.ru/20210402/arest-1604001858.html

Суд арестовал главу департамента Минпромторга

Суд арестовал главу департамента Минпромторга

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла Серватинского по делу о превышении... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:37

2021-04-02T17:37

2021-04-02T17:40

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла Серватинского по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского до 1 июня", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что чиновнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий, максимальная санкция - лишение свободы на 4 года.Фабула дела пока неизвестна.В четверг Минпромторг подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении Серватинского, добавив, что "оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию".

https://ria.ru/20210322/chinovnik-1602316638.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, происшествия