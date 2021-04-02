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Суд арестовал главу департамента Минпромторга
Суд арестовал главу департамента Минпромторга
Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла Серватинского по делу о превышении... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:37
2021-04-02T17:40
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла Серватинского по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского до 1 июня", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что чиновнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий, максимальная санкция - лишение свободы на 4 года.Фабула дела пока неизвестна.В четверг Минпромторг подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении Серватинского, добавив, что "оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию".
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, происшествия

Суд арестовал главу департамента Минпромторга

17:37 02.04.2021 (обновлено: 17:40 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла Серватинского по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского до 1 июня", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что чиновнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий, максимальная санкция - лишение свободы на 4 года.
Фабула дела пока неизвестна.
В четверг Минпромторг подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении Серватинского, добавив, что "оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию".
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 14:23
В Нижегородской области экс-чиновника заподозрили в превышении полномочий
 
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