https://ria.ru/20210402/arest-1603985845.html

СК попросил суд арестовать главу департамента Минпромторга

СК попросил суд арестовать главу департамента Минпромторга

Следствие просит Хамовнический суд Москвы арестовать на два месяца директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Павла Серватинского по делу о... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:24

2021-04-02T16:24

2021-04-02T16:24

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следствие просит Хамовнический суд Москвы арестовать на два месяца директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Павла Серватинского по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского до 1 июня", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что чиновнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ.Фабула дела пока неизвестна.Накануне Минпромторг подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении Серватинского, добавив, что "оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию".

https://ria.ru/20210322/chinovnik-1602316638.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, происшествия