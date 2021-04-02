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СК попросил суд арестовать главу департамента Минпромторга
СК попросил суд арестовать главу департамента Минпромторга
Следствие просит Хамовнический суд Москвы арестовать на два месяца директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Павла Серватинского по делу о... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:24
2021-04-02T16:24
2021-04-02T16:24
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следствие просит Хамовнический суд Москвы арестовать на два месяца директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Павла Серватинского по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского до 1 июня", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что чиновнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ.Фабула дела пока неизвестна.Накануне Минпромторг подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении Серватинского, добавив, что "оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, происшествия
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Следствие просит Хамовнический суд Москвы
арестовать на два месяца директора департамента металлургии и материалов Минпромторга
Павла Серватинского по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского до 1 июня", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что чиновнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ.
Фабула дела пока неизвестна.
Накануне Минпромторг подтвердил РИА Новости проведение следственных мероприятий в отношении Серватинского, добавив, что "оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию".