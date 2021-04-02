https://ria.ru/20210402/arendatory-1603978109.html
Подмосковные арендаторы погасили 20 процентов отсроченных платежей
Подмосковные арендаторы погасили 20 процентов отсроченных платежей
Более 70,35 миллионов рублей в счет погашения отсроченных арендных платежей за областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли в Подмосковье РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:52
2021-04-02T15:52
2021-04-02T15:52
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КРАСНОГОРСК, 2 апр – РИА Новости. Более 70,35 миллионов рублей в счет погашения отсроченных арендных платежей за областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли в Подмосковье поступило от подмосковных арендаторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области."С начала года арендаторы погасили порядка 20% от предоставленной в рамках отсрочки арендных платежей суммы. Общая сумма предоставленной отсрочки составляла 362 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.По ее словам, наибольшие суммы в счет отсроченных арендных платежей уплатили в Одинцовском, Электростали и Щелкове.
https://ria.ru/20210402/zhilfond-1603943382.html
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