https://ria.ru/20210402/arendatory-1603978109.html

Подмосковные арендаторы погасили 20 процентов отсроченных платежей

Подмосковные арендаторы погасили 20 процентов отсроченных платежей

Более 70,35 миллионов рублей в счет погашения отсроченных арендных платежей за областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли в Подмосковье РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:52

2021-04-02T15:52

2021-04-02T15:52

новости подмосковья

электросталь

московская область (подмосковье)

щелково

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КРАСНОГОРСК, 2 апр – РИА Новости. Более 70,35 миллионов рублей в счет погашения отсроченных арендных платежей за областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли в Подмосковье поступило от подмосковных арендаторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области."С начала года арендаторы погасили порядка 20% от предоставленной в рамках отсрочки арендных платежей суммы. Общая сумма предоставленной отсрочки составляла 362 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.По ее словам, наибольшие суммы в счет отсроченных арендных платежей уплатили в Одинцовском, Электростали и Щелкове.

https://ria.ru/20210402/zhilfond-1603943382.html

электросталь

московская область (подмосковье)

щелково

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2021

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электросталь, московская область (подмосковье), щелково