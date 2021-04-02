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Гинцбург рассказал, передаются ли антитела к COVID-19 от матери к ребенку
Гинцбург рассказал, передаются ли антитела к COVID-19 от матери к ребенку
Антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребёнку во время беременности через плаценту, сообщил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T08:52
2021-04-02T08:52
2021-04-02T08:52
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребёнку во время беременности через плаценту, сообщил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург."Через плаценту могут передаваться антитела. Определенный класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела", - сказал Гинцбург.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
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