https://ria.ru/20210402/anime-1604004824.html

Суд в Петербурге запретил распространение 14 ссылок на аниме

Суд в Петербурге запретил распространение 14 ссылок на аниме

Колпинский районный суд Петербурга запретил распространение на территории РФ информации с 14 сайтов с мультфильмами в стиле аниме, сообщает объединенная... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:48

2021-04-02T17:48

2021-04-02T18:10

культура

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311947_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_7531623f3c6700df1ccde2ae4cfae33c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга запретил распространение на территории РФ информации с 14 сайтов с мультфильмами в стиле аниме, сообщает объединенная пресс-служба городских судов."Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании информации, размещенной в сети интернет по 14 электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", - сказано в сообщении.Районные суды Петербурга ранее вынесли решение о запрете доступа к ряду японских мультфильмов в стиле аниме на нескольких популярных сайтах. Речь идет о мультсериалах "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню" и "Натюрморт в серых тонах", размещенных на сайте YummyAnime. Кроме того, суд признал запрещенной информацией аниме "Тетрадь смерти", "Инуяшики" и "Токийский гуль".

https://ria.ru/20210330/dota-1603264626.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия