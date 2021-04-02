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Суд в Петербурге запретил распространение 14 ссылок на аниме
Суд в Петербурге запретил распространение 14 ссылок на аниме
Колпинский районный суд Петербурга запретил распространение на территории РФ информации с 14 сайтов с мультфильмами в стиле аниме, сообщает объединенная... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:48
2021-04-02T17:48
2021-04-02T18:10
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга запретил распространение на территории РФ информации с 14 сайтов с мультфильмами в стиле аниме, сообщает объединенная пресс-служба городских судов."Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании информации, размещенной в сети интернет по 14 электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", - сказано в сообщении.Районные суды Петербурга ранее вынесли решение о запрете доступа к ряду японских мультфильмов в стиле аниме на нескольких популярных сайтах. Речь идет о мультсериалах "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню" и "Натюрморт в серых тонах", размещенных на сайте YummyAnime. Кроме того, суд признал запрещенной информацией аниме "Тетрадь смерти", "Инуяшики" и "Токийский гуль".
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга запретил распространение на территории РФ информации с 14 сайтов с мультфильмами в стиле аниме, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга
вынес решения по административным искам прокурора о признании информации, размещенной в сети интернет по 14 электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", - сказано в сообщении.
Районные суды Петербурга ранее вынесли решение о запрете доступа к ряду японских мультфильмов в стиле аниме на нескольких популярных сайтах. Речь идет о мультсериалах "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню" и "Натюрморт в серых тонах", размещенных на сайте YummyAnime. Кроме того, суд признал запрещенной информацией аниме "Тетрадь смерти", "Инуяшики" и "Токийский гуль".