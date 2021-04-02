https://ria.ru/20210402/alkogolizm-1603910255.html

"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости

"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости

"Ринго Старр — барабанщик The Beatles — рад каждому трезвому дню. Сэр Энтони Хопкинс не пьет 45 лет, но он все еще алкоголик": вылечиться от зависимости невозможно? Существуют ли препараты от алкоголизма. Три способа выяснить, есть ли у вас зависимость. Кодирование от игромании и аудио-гипноз для похудения. Рассказывает нарколог Марат Агинян.

2021-04-02T12:00

2021-04-02T12:00

2021-04-02T12:07

не верю!

психолог

психология личности

россия

подкаст

курение

ринго старр (ричард старки)

энтони хопкинс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603910933_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_c99f61ae08dc66d9e50beda4c9b61831.jpg

"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости "Ринго Старр — барабанщик The Beatles рад каждому трезвому дню. Сэр Энтони Хопкинс не пьет 45 лет, но он все еще алкоголик": вылечиться от зависимости невозможно? Существуют ли препараты от алкоголизма. Три способа выяснить, есть ли у вас зависимость. Кодирование от игромании и аудио-гипноз для похудения. Рассказывает нарколог Марат Агинян. audio/mpeg

"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости "Ринго Старр — барабанщик The Beatles рад каждому трезвому дню. Сэр Энтони Хопкинс не пьет 45 лет, но он все еще алкоголик": вылечиться от зависимости невозможно? Существуют ли препараты от алкоголизма. Три способа выяснить, есть ли у вас зависимость. Кодирование от игромании и аудио-гипноз для похудения. Рассказывает нарколог Марат Агинян. audio/mpeg

Почему многие расстройства поведения ошибочно называют зависимостью, с какими тремя аспектами зависимости работает современная медицина и многом другом рассказал психиатр-нарколог Марат Агинян.Об истории вытрезвителей и борьбы государства с пьянством мы рассказывали в эпизоде: "Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей.1:03 "Таблетка" от алкоголизма: какие современные препараты помогают бросить пить. Три аспекта зависимости.8:45 Когнитивно-поведенческая терапия и "теория ведра с крабами".14:00 "Похмелье - это тревожный звоночек": три способа понять, есть ли у тебя зависимость. 20:54 Многие расстройства ошибочно называют зависимостями. История о том, как журналистку лечили от пищевой "зависимости" и кодирование от игромании за 50 тыс.руб.23:45 Аудио-гипноз для похудения и зависимость от видеоигр. 28:20 Помогают ли пластыри от курения и хорошая ли идея перейти с сигарет на вейп? 31:37 Что не так с лечением сексуальной или порно зависимости? Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, психолог, психология личности, россия, подкаст, курение, ринго старр (ричард старки), энтони хопкинс, здоровье - общество, the beatles, наркотики, игры, алкоголь, медицина, общество