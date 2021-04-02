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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210402/alkogolizm-1603910255.html
"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости
"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости
"Ринго Старр — барабанщик The Beatles — рад каждому трезвому дню. Сэр Энтони Хопкинс не пьет 45 лет, но он все еще алкоголик": вылечиться от зависимости невозможно? Существуют ли препараты от алкоголизма. Три способа выяснить, есть ли у вас зависимость. Кодирование от игромании и аудио-гипноз для похудения. Рассказывает нарколог Марат Агинян.
2021-04-02T12:00
2021-04-02T12:07
не верю!
психолог
психология личности
россия
подкаст
курение
ринго старр (ричард старки)
энтони хопкинс
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"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости
"Ринго Старр — барабанщик The Beatles рад каждому трезвому дню. Сэр Энтони Хопкинс не пьет 45 лет, но он все еще алкоголик": вылечиться от зависимости невозможно? Существуют ли препараты от алкоголизма. Три способа выяснить, есть ли у вас зависимость. Кодирование от игромании и аудио-гипноз для похудения. Рассказывает нарколог Марат Агинян.
audio/mpeg
"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости
"Ринго Старр — барабанщик The Beatles рад каждому трезвому дню. Сэр Энтони Хопкинс не пьет 45 лет, но он все еще алкоголик": вылечиться от зависимости невозможно? Существуют ли препараты от алкоголизма. Три способа выяснить, есть ли у вас зависимость. Кодирование от игромании и аудио-гипноз для похудения. Рассказывает нарколог Марат Агинян.
audio/mpeg
Почему многие расстройства поведения ошибочно называют зависимостью, с какими тремя аспектами зависимости работает современная медицина и многом другом рассказал психиатр-нарколог Марат Агинян.Об истории вытрезвителей и борьбы государства с пьянством мы рассказывали в эпизоде: "Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей.1:03 "Таблетка" от алкоголизма: какие современные препараты помогают бросить пить. Три аспекта зависимости.8:45 Когнитивно-поведенческая терапия и "теория ведра с крабами".14:00 "Похмелье - это тревожный звоночек": три способа понять, есть ли у тебя зависимость. 20:54 Многие расстройства ошибочно называют зависимостями. История о том, как журналистку лечили от пищевой "зависимости" и кодирование от игромании за 50 тыс.руб.23:45 Аудио-гипноз для похудения и зависимость от видеоигр. 28:20 Помогают ли пластыри от курения и хорошая ли идея перейти с сигарет на вейп? 31:37 Что не так с лечением сексуальной или порно зависимости? Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, психолог, психология личности, россия, подкаст, курение, ринго старр (ричард старки), энтони хопкинс, здоровье - общество, the beatles, наркотики, игры, алкоголь, медицина, общество

"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости

12:00 02.04.2021 (обновлено: 12:07 02.04.2021)
 
Не верю!
"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости
Вчера, 12:00
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"Ринго Старр — барабанщик The Beatles — рад каждому трезвому дню. Сэр Энтони Хопкинс не пьет 45 лет, но он все еще алкоголик": вылечиться от зависимости невозможно? Существуют ли препараты от алкоголизма. Три способа выяснить, есть ли у вас зависимость. Кодирование от игромании и аудио-гипноз для похудения. Рассказывает нарколог Марат Агинян.
Почему многие расстройства поведения ошибочно называют зависимостью, с какими тремя аспектами зависимости работает современная медицина и многом другом рассказал психиатр-нарколог Марат Агинян.
Об истории вытрезвителей и борьбы государства с пьянством мы рассказывали в эпизоде: "Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей.
1:03 "Таблетка" от алкоголизма: какие современные препараты помогают бросить пить. Три аспекта зависимости.
8:45 Когнитивно-поведенческая терапия и "теория ведра с крабами".
14:00 "Похмелье - это тревожный звоночек": три способа понять, есть ли у тебя зависимость.
20:54 Многие расстройства ошибочно называют зависимостями. История о том, как журналистку лечили от пищевой "зависимости" и кодирование от игромании за 50 тыс.руб.
23:45 Аудио-гипноз для похудения и зависимость от видеоигр.
28:20 Помогают ли пластыри от курения и хорошая ли идея перейти с сигарет на вейп?
31:37 Что не так с лечением сексуальной или порно зависимости?
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