https://ria.ru/20210402/adygeya-1604013965.html

Регоператор в Адыгее получит деньги на энергоэффективные капремонты

Регоператор в Адыгее получит деньги на энергоэффективные капремонты

Власти Адыгеи и руководство Фонда капремонта подписали соглашение о финансовой поддержке, по которому регоператору возместят часть расходов на проведение... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T18:27

2021-04-02T18:27

2021-04-02T18:27

республика адыгея

мурат кумпилов

фонд жкх

константин цицин

майкоп

республика адыгея

общество

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КРАСНОДАР, 2 апр - РИА Новости. Власти Адыгеи и руководство Фонда капремонта подписали соглашение о финансовой поддержке, по которому регоператору возместят часть расходов на проведение энергоэффективного капремонта нескольких многоквартирных домов, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Кумпилов и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин обсудили вопросы переселения граждан из аварийного жилья, капремонта многоквартирных домов и внедрения энергоэффективных технологий в коммунальной отрасли, которые должны повысить качество проживания и снизить затраты на содержание домов, говорится в сообщении."Состоялось подписание дополнительного соглашения между Фондом ЖКХ и Республикой Адыгея o предоставлении финансовой поддержки на проведение капремонта общего имущества в многоквартирных домах республики. Документ предполагает возмещение части расходов регионального оператора на оплату работ по энергоэффективному капитальному ремонту в 2-х многоквартирных домах в Майкопе и по одному МКД в Майкопском и Тахтамукайском районах", - говорится в сообщении.Уточняется, что в этих домах намечена установка автоматизированных узлов управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя, систем автоматического контроля и регулирования освещения в местах общего пользования, ремонт и утепление фасадов, установка и замена окон. Эти меры должны привести к снижению для жильцов сумм оплаты за коммунальные услуги на 20-25%, добавляется в сообщении.Кроме того, со ссылкой на Кумплова сообщается, что, благодаря достигнутым в феврале этого года договоренностям между республикой и Фондом ЖКХ, регион уже в этом году – с опережением на 3 года – может полностью завершить расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года."Сейчас работа в республике идет в рамках госпрограмм, нацпроектов. И большое значение для нас имеет сотрудничество с Фондом содействия реформированию ЖКХ, взаимодействие с которым началось с 2008 года. За это время в Адыгее капитально отремонтировано 737 многоквартирных домов, переселено более полутора тысяч людей, ликвидировано 23 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Все это выполнено с участием средств Фонда в объеме 1,41 миллиарда рублей", – цитирует Кумпилова пресс-служба.Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В них включены около 734 тысяч многоквартирных домов общей площадью 2,6 миллиарда квадратных метров, в которых проживает 63% населения страны.

https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html

https://ria.ru/20210305/adygeya-1600162640.html

майкоп

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурат кумпилов, фонд жкх, константин цицин, майкоп, республика адыгея, общество