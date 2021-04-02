https://ria.ru/20210402/adygeya-1604013965.html
Регоператор в Адыгее получит деньги на энергоэффективные капремонты
Регоператор в Адыгее получит деньги на энергоэффективные капремонты
Власти Адыгеи и руководство Фонда капремонта подписали соглашение о финансовой поддержке, по которому регоператору возместят часть расходов на проведение... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T18:27
2021-04-02T18:27
2021-04-02T18:27
республика адыгея
мурат кумпилов
фонд жкх
константин цицин
майкоп
республика адыгея
общество
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КРАСНОДАР, 2 апр - РИА Новости. Власти Адыгеи и руководство Фонда капремонта подписали соглашение о финансовой поддержке, по которому регоператору возместят часть расходов на проведение энергоэффективного капремонта нескольких многоквартирных домов, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Кумпилов и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин обсудили вопросы переселения граждан из аварийного жилья, капремонта многоквартирных домов и внедрения энергоэффективных технологий в коммунальной отрасли, которые должны повысить качество проживания и снизить затраты на содержание домов, говорится в сообщении."Состоялось подписание дополнительного соглашения между Фондом ЖКХ и Республикой Адыгея o предоставлении финансовой поддержки на проведение капремонта общего имущества в многоквартирных домах республики. Документ предполагает возмещение части расходов регионального оператора на оплату работ по энергоэффективному капитальному ремонту в 2-х многоквартирных домах в Майкопе и по одному МКД в Майкопском и Тахтамукайском районах", - говорится в сообщении.Уточняется, что в этих домах намечена установка автоматизированных узлов управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя, систем автоматического контроля и регулирования освещения в местах общего пользования, ремонт и утепление фасадов, установка и замена окон. Эти меры должны привести к снижению для жильцов сумм оплаты за коммунальные услуги на 20-25%, добавляется в сообщении.Кроме того, со ссылкой на Кумплова сообщается, что, благодаря достигнутым в феврале этого года договоренностям между республикой и Фондом ЖКХ, регион уже в этом году – с опережением на 3 года – может полностью завершить расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года."Сейчас работа в республике идет в рамках госпрограмм, нацпроектов. И большое значение для нас имеет сотрудничество с Фондом содействия реформированию ЖКХ, взаимодействие с которым началось с 2008 года. За это время в Адыгее капитально отремонтировано 737 многоквартирных домов, переселено более полутора тысяч людей, ликвидировано 23 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Все это выполнено с участием средств Фонда в объеме 1,41 миллиарда рублей", – цитирует Кумпилова пресс-служба.Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В них включены около 734 тысяч многоквартирных домов общей площадью 2,6 миллиарда квадратных метров, в которых проживает 63% населения страны.
https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html
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мурат кумпилов, фонд жкх, константин цицин, майкоп, республика адыгея, общество
КРАСНОДАР, 2 апр - РИА Новости.
Власти Адыгеи и руководство Фонда капремонта подписали соглашение о финансовой поддержке, по которому регоператору возместят часть расходов на проведение энергоэффективного капремонта нескольких многоквартирных домов, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова
.
Кумпилов и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин
обсудили вопросы переселения граждан из аварийного жилья, капремонта многоквартирных домов и внедрения энергоэффективных технологий в коммунальной отрасли, которые должны повысить качество проживания и снизить затраты на содержание домов, говорится в сообщении.
"Состоялось подписание дополнительного соглашения между Фондом ЖКХ
и Республикой Адыгея
o предоставлении финансовой поддержки на проведение капремонта общего имущества в многоквартирных домах республики. Документ предполагает возмещение части расходов регионального оператора на оплату работ по энергоэффективному капитальному ремонту в 2-х многоквартирных домах в Майкопе
и по одному МКД в Майкопском и Тахтамукайском районах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в этих домах намечена установка автоматизированных узлов управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя, систем автоматического контроля и регулирования освещения в местах общего пользования, ремонт и утепление фасадов, установка и замена окон. Эти меры должны привести к снижению для жильцов сумм оплаты за коммунальные услуги на 20-25%, добавляется в сообщении.
Кроме того, со ссылкой на Кумплова сообщается, что, благодаря достигнутым в феврале этого года договоренностям между республикой и Фондом ЖКХ, регион уже в этом году – с опережением на 3 года – может полностью завершить расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
"Сейчас работа в республике идет в рамках госпрограмм, нацпроектов. И большое значение для нас имеет сотрудничество с Фондом содействия реформированию ЖКХ, взаимодействие с которым началось с 2008 года. За это время в Адыгее капитально отремонтировано 737 многоквартирных домов, переселено более полутора тысяч людей, ликвидировано 23 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Все это выполнено с участием средств Фонда в объеме 1,41 миллиарда рублей", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В них включены около 734 тысяч многоквартирных домов общей площадью 2,6 миллиарда квадратных метров, в которых проживает 63% населения страны.