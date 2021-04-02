https://ria.ru/20210402/2mashi-1603961876.html

Группа #2Маши выпустила песню, с которой собиралась на Евровидение

Группа #2Маши выпустила песню, с которой собиралась на Евровидение

Участницы дуэта #2Маши Мария Зайцева и Мария Шейх представили в Сети трек "Едкие слова", с которым могли поехать на конкурс Евровидение вместо Манижи. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:20

2021-04-02T17:20

2021-04-02T17:20

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Участницы дуэта #2Маши Мария Зайцева и Мария Шейх представили в Сети трек "Едкие слова", с которым могли поехать на конкурс Евровидение вместо Манижи. Трек стал русскоязычной версией композиции "Bitter words", с которой #2Маши боролись в отборе на участие в международном песенном конкурсе Евровидение. Однако по итогам зрительского голосования дуэт уступил Маниже и ее песне "Russian Woman". Именно она будет представлять Россию. "Классная песня, Машули, очень зажигательная. С премьерой вас", "Голоса — магия какая-то, Маша Шейх до мурашек. Как вы спелись. Браво", — поделились впечатлением в комментариях слушатели. Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате.

https://ria.ru/20210331/evrovidenie-1603631074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, роттердам, музыка, новости культуры, шоу-бизнес