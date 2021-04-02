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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210402/2mashi-1603961876.html
Группа #2Маши выпустила песню, с которой собиралась на Евровидение
Группа #2Маши выпустила песню, с которой собиралась на Евровидение
Участницы дуэта #2Маши Мария Зайцева и Мария Шейх представили в Сети трек "Едкие слова", с которым могли поехать на конкурс Евровидение вместо Манижи. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:20
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Участницы дуэта #2Маши Мария Зайцева и Мария Шейх представили в Сети трек "Едкие слова", с которым могли поехать на конкурс Евровидение вместо Манижи. Трек стал русскоязычной версией композиции "Bitter words", с которой #2Маши боролись в отборе на участие в международном песенном конкурсе Евровидение. Однако по итогам зрительского голосования дуэт уступил Маниже и ее песне "Russian Woman". Именно она будет представлять Россию. "Классная песня, Машули, очень зажигательная. С премьерой вас", "Голоса — магия какая-то, Маша Шейх до мурашек. Как вы спелись. Браво", — поделились впечатлением в комментариях слушатели. Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате.
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евровидение-2021, роттердам, музыка, новости культуры, шоу-бизнес

Группа #2Маши выпустила песню, с которой собиралась на Евровидение

17:20 02.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкОткрытие конкурса "Новая волна - 2019" в Сочи
Открытие конкурса Новая волна - 2019 в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Участницы дуэта #2Маши Мария Зайцева и Мария Шейх представили в Сети трек "Едкие слова", с которым могли поехать на конкурс Евровидение вместо Манижи.
"Как вам наши "Едкие слова"? С премьерой нас!" — написали певицы в Instagram.
Трек стал русскоязычной версией композиции "Bitter words", с которой #2Маши боролись в отборе на участие в международном песенном конкурсе Евровидение. Однако по итогам зрительского голосования дуэт уступил Маниже и ее песне "Russian Woman". Именно она будет представлять Россию.
"Классная песня, Машули, очень зажигательная. С премьерой вас", "Голоса — магия какая-то, Маша Шейх до мурашек. Как вы спелись. Браво", — поделились впечатлением в комментариях слушатели.
Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате.
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