https://ria.ru/20210402/2mashi-1603961876.html
Группа #2Маши выпустила песню, с которой собиралась на Евровидение
Группа #2Маши выпустила песню, с которой собиралась на Евровидение
Участницы дуэта #2Маши Мария Зайцева и Мария Шейх представили в Сети трек "Едкие слова", с которым могли поехать на конкурс Евровидение вместо Манижи. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:20
2021-04-02T17:20
2021-04-02T17:20
евровидение-2021
роттердам
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603963995_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_f5f1b9a48dd20f3eda447ef9c302b26d.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Участницы дуэта #2Маши Мария Зайцева и Мария Шейх представили в Сети трек "Едкие слова", с которым могли поехать на конкурс Евровидение вместо Манижи. Трек стал русскоязычной версией композиции "Bitter words", с которой #2Маши боролись в отборе на участие в международном песенном конкурсе Евровидение. Однако по итогам зрительского голосования дуэт уступил Маниже и ее песне "Russian Woman". Именно она будет представлять Россию. "Классная песня, Машули, очень зажигательная. С премьерой вас", "Голоса — магия какая-то, Маша Шейх до мурашек. Как вы спелись. Браво", — поделились впечатлением в комментариях слушатели. Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате.
https://ria.ru/20210331/evrovidenie-1603631074.html
роттердам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603963995_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_70b356faded6da74c2da1bd16401a56b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евровидение-2021, роттердам, музыка, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Участницы дуэта #2Маши Мария Зайцева и Мария Шейх представили в Сети трек "Едкие слова", с которым могли поехать на конкурс Евровидение вместо Манижи.
"Как вам наши "Едкие слова"? С премьерой нас!" — написали певицы в Instagram.
Трек стал русскоязычной версией композиции "Bitter words", с которой #2Маши боролись
в отборе на участие в международном песенном конкурсе Евровидение. Однако по итогам зрительского голосования дуэт уступил Маниже и ее песне "Russian Woman". Именно она будет представлять Россию.
"Классная песня, Машули, очень зажигательная. С премьерой вас", "Голоса — магия какая-то, Маша Шейх до мурашек. Как вы спелись. Браво", — поделились впечатлением в комментариях слушатели.
Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате.