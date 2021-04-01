Примаков оценил ситуацию с русскоговорящими журналистами в Прибалтике
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ситуация с русскоязычными журналистами в Прибалтике чудовищная, ОБСЕ и структуры Евросоюза игнорируют их преследования, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Ситуация с русскоязычными в Прибалтике чудовищная. Ведут преследование по этническому принципу. Абсолютно шизоидная цензура. Преследуются журналисты, и, к сожалению, ОБСЕ и структуры Евросоюза плевать хотели, как преследуют русскоязычных журналистов в Прибалтике. Мы видим эти случаи каждый день. Вчера пришла новость, как RT блокировали, вебсайт, youtube-каналы блокируют", - сказал Примаков на сессии вопросов и ответов в социальной сети Clubhouse.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube заблокировал аккаунт RT на арабском. Затем данный аккаунт был разблокирован.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. Кроме того, Facebook заблокировал интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента, сообщила главный редактор вещателя Ксения Федорова, отметив, что от социальной сети ожидают объяснений ситуации.
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