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Примаков оценил ситуацию с русскоговорящими журналистами в Прибалтике
Примаков оценил ситуацию с русскоговорящими журналистами в Прибалтике
Ситуация с русскоязычными журналистами в Прибалтике чудовищная, ОБСЕ и структуры Евросоюза игнорируют их преследования, заявил глава Россотрудничества Евгений... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T21:34
2021-04-01T21:34
россия
европарламент
прибалтика
евгений примаков
маргарита симоньян
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ситуация с русскоязычными журналистами в Прибалтике чудовищная, ОБСЕ и структуры Евросоюза игнорируют их преследования, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков."Ситуация с русскоязычными в Прибалтике чудовищная. Ведут преследование по этническому принципу. Абсолютно шизоидная цензура. Преследуются журналисты, и, к сожалению, ОБСЕ и структуры Евросоюза плевать хотели, как преследуют русскоязычных журналистов в Прибалтике. Мы видим эти случаи каждый день. Вчера пришла новость, как RT блокировали, вебсайт, youtube-каналы блокируют", - сказал Примаков на сессии вопросов и ответов в социальной сети Clubhouse.Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube заблокировал аккаунт RT на арабском. Затем данный аккаунт был разблокирован.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. Кроме того, Facebook заблокировал интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента, сообщила главный редактор вещателя Ксения Федорова, отметив, что от социальной сети ожидают объяснений ситуации.В МИД РФ назвали препятствование работе российским СМИ в странах ЕС мракобесием.
https://ria.ru/20210331/zhurnalistika-1603635184.html
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россия, европарламент, прибалтика, евгений примаков, маргарита симоньян, twitter

Примаков оценил ситуацию с русскоговорящими журналистами в Прибалтике

21:34 01.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава Россотрудничества Евгений Примаков
Глава Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ситуация с русскоязычными журналистами в Прибалтике чудовищная, ОБСЕ и структуры Евросоюза игнорируют их преследования, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Ситуация с русскоязычными в Прибалтике чудовищная. Ведут преследование по этническому принципу. Абсолютно шизоидная цензура. Преследуются журналисты, и, к сожалению, ОБСЕ и структуры Евросоюза плевать хотели, как преследуют русскоязычных журналистов в Прибалтике. Мы видим эти случаи каждый день. Вчера пришла новость, как RT блокировали, вебсайт, youtube-каналы блокируют", - сказал Примаков на сессии вопросов и ответов в социальной сети Clubhouse.
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Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube заблокировал аккаунт RT на арабском. Затем данный аккаунт был разблокирован.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. Кроме того, Facebook заблокировал интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента, сообщила главный редактор вещателя Ксения Федорова, отметив, что от социальной сети ожидают объяснений ситуации.
В МИД РФ назвали препятствование работе российским СМИ в странах ЕС мракобесием.
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