https://ria.ru/20210401/zhivotnye-1603848788.html

СК показал животных из коттеджа в Мытищах, где произошла перестрелка

СК показал животных из коттеджа в Мытищах, где произошла перестрелка

Следственный комитет обнародовал новое видео из подмосковного коттеджа, хозяин которого устроил перестрелку со спецназом. На кадрах — крокодилы и медведь,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T18:08

2021-04-01T18:08

2021-04-01T20:39

стрельба в мытищах

следственный комитет россии (ск рф)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Следственный комитет обнародовал новое видео из подмосковного коттеджа, хозяин которого устроил перестрелку со спецназом. На кадрах — крокодилы и медведь, которых Владимир Барданов держал дома. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.На видео показаны несколько больших деревянных ящиков, в которых лежат упаковки с боеприпасами различного калибра, и вольеры, в которых Барданов, предположительно, содержал экзотических животных. В одном из них сидит медведь, в террариуме — два крокодила.Ранее СК показал коттедж, предположительно, расположенный на участке в Мытищах. На придомовой территории — статуи львов, в одной из комнат — колонны; здесь под кроватью нашли оружие и боеприпасы. Также Следственный комитет показал обгоревшую верхнюю часть дома, откуда Барданов мог вести бой.Позднее ведомство разместило на канале еще одно видео длительностью 56 секунд, где продемонстрировано убранство других комнат. В одной из них можно заметить картины и шкафы в позолоте, фонтан по центру и рыцарские доспехи у стены.По данным ГУ МВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром, после того как сотрудники полиции прибыли к частному дому в поселке Вешки. Они отрабатывали данные о незаконном обороте оружия пенсионером — хозяином коттеджа.Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБРа и ОМОНа пошли на штурм. Как отмечал источник РИА Новости, одного из спецназовцев ранило. Впоследствии в здании начался сильный пожар — при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, пенсионер, возможно, сам погиб в огне.После ликвидации пожара в коттедже обнаружили большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направили в лабораторию для экспертиз.

https://ria.ru/20210401/zhivotnye-1603813211.html

https://ria.ru/20210331/pozhar-1603714234.html

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Медведи, крокодилы и енот: во дворе мытищинского стрелка обнаружили диких животных В ходе осмотра территории домовладения обнаружены дикие животные: два медведя, два крокодила и енот, содержащиеся в вольерах и террариумах. В рамках расследования уголовного дела следствием будет установлена законность владения и содержания животных. 2021-04-01T18:08 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, следственный комитет россии (ск рф), мытищи, происшествия