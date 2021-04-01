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https://ria.ru/20210401/zhivotnye-1603848788.html
СК показал животных из коттеджа в Мытищах, где произошла перестрелка
СК показал животных из коттеджа в Мытищах, где произошла перестрелка
Следственный комитет обнародовал новое видео из подмосковного коттеджа, хозяин которого устроил перестрелку со спецназом. На кадрах — крокодилы и медведь,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:08
2021-04-01T20:39
стрельба в мытищах
следственный комитет россии (ск рф)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Следственный комитет обнародовал новое видео из подмосковного коттеджа, хозяин которого устроил перестрелку со спецназом. На кадрах — крокодилы и медведь, которых Владимир Барданов держал дома. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.На видео показаны несколько больших деревянных ящиков, в которых лежат упаковки с боеприпасами различного калибра, и вольеры, в которых Барданов, предположительно, содержал экзотических животных. В одном из них сидит медведь, в террариуме — два крокодила.Ранее СК показал коттедж, предположительно, расположенный на участке в Мытищах. На придомовой территории — статуи львов, в одной из комнат — колонны; здесь под кроватью нашли оружие и боеприпасы. Также Следственный комитет показал обгоревшую верхнюю часть дома, откуда Барданов мог вести бой.Позднее ведомство разместило на канале еще одно видео длительностью 56 секунд, где продемонстрировано убранство других комнат. В одной из них можно заметить картины и шкафы в позолоте, фонтан по центру и рыцарские доспехи у стены.По данным ГУ МВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром, после того как сотрудники полиции прибыли к частному дому в поселке Вешки. Они отрабатывали данные о незаконном обороте оружия пенсионером — хозяином коттеджа.Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБРа и ОМОНа пошли на штурм. Как отмечал источник РИА Новости, одного из спецназовцев ранило. Впоследствии в здании начался сильный пожар — при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, пенсионер, возможно, сам погиб в огне.После ликвидации пожара в коттедже обнаружили большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направили в лабораторию для экспертиз.
https://ria.ru/20210401/zhivotnye-1603813211.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Медведи, крокодилы и енот: во дворе мытищинского стрелка обнаружили диких животных
В ходе осмотра территории домовладения обнаружены дикие животные: два медведя, два крокодила и енот, содержащиеся в вольерах и террариумах. В рамках расследования уголовного дела следствием будет установлена законность владения и содержания животных.
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60
стрельба в мытищах, следственный комитет россии (ск рф), мытищи, происшествия

СК показал животных из коттеджа в Мытищах, где произошла перестрелка

18:08 01.04.2021 (обновлено: 20:39 01.04.2021)
 
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Следственный комитет обнародовал новое видео из подмосковного коттеджа, хозяин которого устроил перестрелку со спецназом. На кадрах — крокодилы и медведь, которых Владимир Барданов держал дома. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.
На видео показаны несколько больших деревянных ящиков, в которых лежат упаковки с боеприпасами различного калибра, и вольеры, в которых Барданов, предположительно, содержал экзотических животных. В одном из них сидит медведь, в террариуме — два крокодила.
Сотрудник СК России у дома в коттеджном поселке Новые Вешняки, из которого велась стрельба. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 15:58
СК оценит законность содержания животных у стрелявшего в Мытищах мужчины
Ранее СК показал коттедж, предположительно, расположенный на участке в Мытищах. На придомовой территории — статуи львов, в одной из комнат — колонны; здесь под кроватью нашли оружие и боеприпасы. Также Следственный комитет показал обгоревшую верхнюю часть дома, откуда Барданов мог вести бой.
Позднее ведомство разместило на канале еще одно видео длительностью 56 секунд, где продемонстрировано убранство других комнат. В одной из них можно заметить картины и шкафы в позолоте, фонтан по центру и рыцарские доспехи у стены.
По данным ГУ МВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром, после того как сотрудники полиции прибыли к частному дому в поселке Вешки. Они отрабатывали данные о незаконном обороте оружия пенсионером — хозяином коттеджа.
Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБРа и ОМОНа пошли на штурм. Как отмечал источник РИА Новости, одного из спецназовцев ранило. Впоследствии в здании начался сильный пожар — при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, пенсионер, возможно, сам погиб в огне.
После ликвидации пожара в коттедже обнаружили большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направили в лабораторию для экспертиз.
Возгорание в доме забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 22:34
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Стрельба в МытищахСледственный комитет России (СК РФ)МытищиПроисшествия
 
 
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