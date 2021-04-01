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СК оценит законность содержания животных у стрелявшего в Мытищах мужчины
СК оценит законность содержания животных у стрелявшего в Мытищах мужчины
Следователи оценят, законно ли устроивший перестрелку в Мытищах держал дома медведей и крокодилов, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:58
2021-04-01T15:58
2021-04-01T16:51
стрельба в мытищах
ольга врадий
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Следователи оценят, законно ли устроивший перестрелку в Мытищах держал дома медведей и крокодилов, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."В ходе осмотра территории домовладения обнаружены дикие животные (два медведя, два крокодила и енот), содержащиеся в вольерах и террариумах. В рамках расследования уголовного дела следствием будет установлена законность владения и содержания животных. У владельцев будет истребована необходимая разрешительная документация на содержание диких животных. В случае ее отсутствия, будет решаться вопрос об их изъятии и к данному процессу будут привлечены соответствующие специалисты", - сказала Врадий.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости. Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, пенсионер, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.
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стрельба в мытищах, ольга врадий, московская область (подмосковье), мытищи, происшествия
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Следователи оценят, законно ли устроивший перестрелку в Мытищах
держал дома медведей и крокодилов, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий
.
"В ходе осмотра территории домовладения обнаружены дикие животные (два медведя, два крокодила и енот), содержащиеся в вольерах и террариумах. В рамках расследования уголовного дела следствием будет установлена законность владения и содержания животных. У владельцев будет истребована необходимая разрешительная документация на содержание диких животных. В случае ее отсутствия, будет решаться вопрос об их изъятии и к данному процессу будут привлечены соответствующие специалисты", - сказала Врадий.
По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.
Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости. Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, пенсионер, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.