Зеленский назвал учения России на границе с Украиной "игрой мускулами"
18:36 01.04.2021 (обновлено: 20:36 01.04.2021)
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм"
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" в Донбассе. Об этом он написал в фейсбуке.
Глава государства заявил об эскалации конфликта в Донбассе. По его мнению, Россия создает "атмосферу давления" на переговорах.
"Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы— традиционный случай России", — написал он.
Зеленский добавил, что Украина готова к любым провокациям.
В минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в том, что та якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны, и добавил, что Россия принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируется активность НАТО.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
В последнее время в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.