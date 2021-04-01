https://ria.ru/20210401/zelenskiy-1603853278.html

Зеленский назвал учения России на границе с Украиной "игрой мускулами"

Зеленский назвал учения России на границе с Украиной "игрой мускулами"

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" в Донбассе. Об этом он написал в фейсбуке. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T18:36

2021-04-01T18:36

2021-04-01T20:36

россия

лнр

днр

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698866_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_3efe00c85dd65e18b8f409afe9f04cf1.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" в Донбассе. Об этом он написал в фейсбуке.Глава государства заявил об эскалации конфликта в Донбассе. По его мнению, Россия создает "атмосферу давления" на переговорах. "Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы— традиционный случай России", — написал он. Зеленский добавил, что Украина готова к любым провокациям. В минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в том, что та якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны, и добавил, что Россия принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируется активность НАТО. Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.В последнее время в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

https://ria.ru/20210331/pentagon-1603716262.html

https://ria.ru/20210331/deputat-1603679327.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лнр, днр, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире