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Зеленский назвал учения России на границе с Украиной "игрой мускулами"
Зеленский назвал учения России на границе с Украиной "игрой мускулами"
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" в Донбассе. Об этом он написал в фейсбуке. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:36
2021-04-01T20:36
россия
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днр
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" в Донбассе. Об этом он написал в фейсбуке.Глава государства заявил об эскалации конфликта в Донбассе. По его мнению, Россия создает "атмосферу давления" на переговорах. "Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы— традиционный случай России", — написал он. Зеленский добавил, что Украина готова к любым провокациям. В минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в том, что та якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны, и добавил, что Россия принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируется активность НАТО. Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.В последнее время в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
https://ria.ru/20210331/pentagon-1603716262.html
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россия, лнр, днр, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский назвал учения России на границе с Украиной "игрой мускулами"

18:36 01.04.2021 (обновлено: 20:36 01.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм"
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" в Донбассе. Об этом он написал в фейсбуке.
Глава государства заявил об эскалации конфликта в Донбассе. По его мнению, Россия создает "атмосферу давления" на переговорах.
"Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы— традиционный случай России", — написал он.
Зеленский добавил, что Украина готова к любым провокациям.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 23:09
Пентагон ответил на заявления Украины о российских войсках у границ
В минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в том, что та якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны, и добавил, что Россия принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируется активность НАТО.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
В последнее время в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Украинский депутат решила "валить из страны", услышав речь главкома ВСУ
 
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