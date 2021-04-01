https://ria.ru/20210401/zayavki-1603814153.html

На участие в конкурсе "Лидеры России" уже поступило более 18 тысяч заявок

На участие в конкурсе "Лидеры России" уже поступило более 18 тысяч заявок

На участие в четвертом конкурсе управленцев "Лидеры России" за сутки с начала заявочной кампании из всех регионов России поступило уже 18518 заявок, сообщил... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:24

2021-04-01T16:24

2021-04-01T16:24

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

алексей комиссаров

московская область (подмосковье)

новосибирская область

краснодарский край

образование - общество

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. На участие в четвертом конкурсе управленцев "Лидеры России" за сутки с начала заявочной кампании из всех регионов России поступило уже 18518 заявок, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.По его данным, в топ-10 регионов по количеству регистраций за первые сутки вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Новосибирская области.В новом году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". Два отдельных направления будут запущены в апреле: трек "Международный" и трек "Студенты". Для участия в "Лидерах России" можно будет выбрать только один трек.Регистрационная кампания завершится 26 апреля. Чтобы пройти в следующий этап, участники должны заполнить анкету, записать и загрузить видеообращение. В нем нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни. Затем, на дистанционном этапе, участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

https://ria.ru/20210331/lidery-1603604353.html

московская область (подмосковье)

новосибирская область

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), алексей комиссаров, московская область (подмосковье), новосибирская область, краснодарский край, образование - общество