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На участие в конкурсе "Лидеры России" уже поступило более 18 тысяч заявок
На участие в конкурсе "Лидеры России" уже поступило более 18 тысяч заявок
На участие в четвертом конкурсе управленцев "Лидеры России" за сутки с начала заявочной кампании из всех регионов России поступило уже 18518 заявок, сообщил... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:24
2021-04-01T16:24
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
алексей комиссаров
московская область (подмосковье)
новосибирская область
краснодарский край
образование - общество
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. На участие в четвертом конкурсе управленцев "Лидеры России" за сутки с начала заявочной кампании из всех регионов России поступило уже 18518 заявок, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.По его данным, в топ-10 регионов по количеству регистраций за первые сутки вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Новосибирская области.В новом году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". Два отдельных направления будут запущены в апреле: трек "Международный" и трек "Студенты". Для участия в "Лидерах России" можно будет выбрать только один трек.Регистрационная кампания завершится 26 апреля. Чтобы пройти в следующий этап, участники должны заполнить анкету, записать и загрузить видеообращение. В нем нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни. Затем, на дистанционном этапе, участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), алексей комиссаров, московская область (подмосковье), новосибирская область, краснодарский край, образование - общество

На участие в конкурсе "Лидеры России" уже поступило более 18 тысяч заявок

16:24 01.04.2021
 
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Определены ТОП-10 регионов по участию в полуфиналах "Лидеров России"
Определены ТОП-10 регионов по участию в полуфиналах Лидеров России - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. На участие в четвертом конкурсе управленцев "Лидеры России" за сутки с начала заявочной кампании из всех регионов России поступило уже 18518 заявок, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.
"Такое большое количество заявок в первый день с момента начала регистрации говорит о высоком интересе к проекту среди управленцев и востребованности конкурсных специализаций, число которых в этом году значительно расширилось", – привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.
По его данным, в топ-10 регионов по количеству регистраций за первые сутки вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Новосибирская области.
В новом году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". Два отдельных направления будут запущены в апреле: трек "Международный" и трек "Студенты". Для участия в "Лидерах России" можно будет выбрать только один трек.
Регистрационная кампания завершится 26 апреля. Чтобы пройти в следующий этап, участники должны заполнить анкету, записать и загрузить видеообращение. В нем нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни. Затем, на дистанционном этапе, участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.
Первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии финала конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 12:44
Стартовала регистрация на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России"
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")Алексей КомиссаровМосковская область (Подмосковье)Новосибирская областьКраснодарский крайОбразование - Общество
 
 
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