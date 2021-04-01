На участие в конкурсе "Лидеры России" уже поступило более 18 тысяч заявок
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Определены ТОП-10 регионов по участию в полуфиналах "Лидеров России"
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. На участие в четвертом конкурсе управленцев "Лидеры России" за сутки с начала заявочной кампании из всех регионов России поступило уже 18518 заявок, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.
"Такое большое количество заявок в первый день с момента начала регистрации говорит о высоком интересе к проекту среди управленцев и востребованности конкурсных специализаций, число которых в этом году значительно расширилось", – привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.
По его данным, в топ-10 регионов по количеству регистраций за первые сутки вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Новосибирская области.
В новом году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". Два отдельных направления будут запущены в апреле: трек "Международный" и трек "Студенты". Для участия в "Лидерах России" можно будет выбрать только один трек.
Регистрационная кампания завершится 26 апреля. Чтобы пройти в следующий этап, участники должны заполнить анкету, записать и загрузить видеообращение. В нем нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни. Затем, на дистанционном этапе, участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.