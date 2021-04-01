В Тбилиси закидали яйцами гостинцу, где находится Познер
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий Владимир Познер после церемонии открытия ХI Международного кинофестиваля имени А. Тарковского "Зеркало" в Плёсе
ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Участники акции протеста против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси закидали яйцами гостиницу Rooms hotel, где находится российский гость с друзьями, кадры в прямых эфирах транслируют грузинские телекомпании.
Представители неправительственных организаций и некоторые оппозиционеры стали возмущаться из-за визита журналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность Грузии, то его присутствие в стране неприемлемо.
Они окружили здание отеля, в котором изначально остановился телеведущий, на месте были мобилизованы бригады патрульной полиции. Позже гости в сопровождении полиции были перевезены в Romms hotel в центре Тбилиси.
"Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции", - заявил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили журналистам.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.