https://ria.ru/20210401/yaytsa-1603718678.html

В Тбилиси закидали яйцами гостинцу, где находится Познер

В Тбилиси закидали яйцами гостинцу, где находится Познер

Участники акции протеста против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси закидали яйцами гостиницу Rooms hotel, где находится российский гость с друзьями,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T00:06

2021-04-01T00:06

2021-04-01T00:06

единое национальное движение

владимир познер

абхазия

москва

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Участники акции протеста против визита журналиста Владимира Познера в Тбилиси закидали яйцами гостиницу Rooms hotel, где находится российский гость с друзьями, кадры в прямых эфирах транслируют грузинские телекомпании.Представители неправительственных организаций и некоторые оппозиционеры стали возмущаться из-за визита журналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность Грузии, то его присутствие в стране неприемлемо.Они окружили здание отеля, в котором изначально остановился телеведущий, на месте были мобилизованы бригады патрульной полиции. Позже гости в сопровождении полиции были перевезены в Romms hotel в центре Тбилиси."Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции", - заявил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили журналистам.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.

https://ria.ru/20210208/strana-1596531518.html

https://ria.ru/20210118/pozner-1593592634.html

абхазия

москва

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единое национальное движение, владимир познер, абхазия, москва, грузия, в мире