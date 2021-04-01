https://ria.ru/20210401/yakutsk-1603796839.html

Инаугурация нового главы Якутска состоится 2 апреля

Инаугурация нового главы Якутска состоится 2 апреля

Инаугурация избранного на досрочных выборах главы Якутска Евгения Григорьева состоится в пятницу, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Алексей Толстяков. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:42

2021-04-01T14:42

2021-04-01T14:42

республика саха (якутия)

сардана авксентьева

андрей тарасенко

справедливая россия

единая россия

якутск

политика

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ЯКУТСК, 1 апр – РИА Новости. Инаугурация избранного на досрочных выборах главы Якутска Евгения Григорьева состоится в пятницу, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Алексей Толстяков."Завтра, 2 апреля, состоится церемония вступления в должность главы городского округа "Город Якутск" Евгения Григорьева. Он принесет торжественную присягу. На инаугурации будут присутствовать общественность города, депутаты Якутской городской думы. От руководства республики будет премьер-министр Андрей Тарасенко, депутаты госсобрания (Ил Тумэн) от города Якутска", - рассказал Толстяков.Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".По данным ТИК, Григорьев одержал победу с 44,09% голосов избирателей. Ближайший его соперник - Виталий Обедин ("Справедливая Россия") - набрал 39,87% голосов. Явка на трехдневных досрочных выборах главы Якутска составила 43,79%.

https://ria.ru/20210329/vybory-1603236564.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сардана авксентьева, андрей тарасенко, справедливая россия, единая россия, якутск, политика