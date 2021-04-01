https://ria.ru/20210401/xiaomi-1603776723.html
Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран
Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран
Xiaomi работает над пятым поколением планшета Mi Pad, которое будет значительно отличаться от предшественника. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:02
2021-04-01T13:02
2021-04-01T13:02
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технологии
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Xiaomi работает над пятым поколением планшета Mi Pad, которое будет значительно отличаться от предшественника. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на китайских инсайдеров.Планшеты Mi Pad 5 приписывают 11-дюймовый IPS-экран с частотой обновления картинки в 144 Гц. За производительность гаджета будет отвечать процессор Snapdragon 870, который является слегка модернизированной версией прошлогоднего Snapdragon 865+.Интересной особенностью станет режим отображения, дебютировавший в гибком Mi Mix Fold. Планшет от Xiaomi сможет работать в качестве портативного ПК с открытием окон, перетаскиванием экрана и другими опциями.О сроках выхода новинки, как и ее цене пока нет информации. Последний Mi Pad вышел еще в 2018 году и давно снят с производства, а на старте продаже стоил около 180 долларов (14 тысяч рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20210329/xiaomi-1603321769.html
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android, планшеты, xiaomi inc, гаджеты, технологии
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Xiaomi работает над пятым поколением планшета Mi Pad, которое будет значительно отличаться от предшественника. Об этом сообщает
Gizmochina со ссылкой на китайских инсайдеров.
Планшеты Mi Pad 5 приписывают 11-дюймовый IPS-экран с частотой обновления картинки в 144 Гц. За производительность гаджета будет отвечать процессор Snapdragon 870, который является слегка модернизированной версией прошлогоднего Snapdragon 865+.
Интересной особенностью станет режим отображения, дебютировавший в гибком Mi Mix Fold. Планшет от Xiaomi сможет работать в качестве портативного ПК с открытием окон, перетаскиванием экрана и другими опциями.
О сроках выхода новинки, как и ее цене пока нет информации. Последний Mi Pad вышел еще в 2018 году и давно снят с производства, а на старте продаже стоил около 180 долларов (14 тысяч рублей по текущему курсу).