https://ria.ru/20210401/xiaomi-1603776723.html

Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран

Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран

Xiaomi работает над пятым поколением планшета Mi Pad, которое будет значительно отличаться от предшественника. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:02

2021-04-01T13:02

2021-04-01T13:02

наука

android

планшеты

xiaomi inc

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Xiaomi работает над пятым поколением планшета Mi Pad, которое будет значительно отличаться от предшественника. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на китайских инсайдеров.Планшеты Mi Pad 5 приписывают 11-дюймовый IPS-экран с частотой обновления картинки в 144 Гц. За производительность гаджета будет отвечать процессор Snapdragon 870, который является слегка модернизированной версией прошлогоднего Snapdragon 865+.Интересной особенностью станет режим отображения, дебютировавший в гибком Mi Mix Fold. Планшет от Xiaomi сможет работать в качестве портативного ПК с открытием окон, перетаскиванием экрана и другими опциями.О сроках выхода новинки, как и ее цене пока нет информации. Последний Mi Pad вышел еще в 2018 году и давно снят с производства, а на старте продаже стоил около 180 долларов (14 тысяч рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210329/xiaomi-1603321769.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, планшеты, xiaomi inc, гаджеты, технологии