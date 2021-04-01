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Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
Есть три способа взлома Wi-Fi. Первый — относительно безобидный. Мошенник ограничивается воровством вашего трафика. Второй способ предполагает полную потерю... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T02:16
2021-04-01T02:16
анна михайлова
россия
wi-fi
технологии
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Есть три способа взлома Wi-Fi. Первый — относительно безобидный. Мошенник ограничивается воровством вашего трафика. Второй способ предполагает полную потерю контроля над вашим устройством с вашей стороны. Третий — самый опасный и тяжелый по последствиям, рассказал агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.Втором способ взлома, по словам специалиста, обнаружить легче всего, поскольку, потеряв контроль над своим устройством, вы не сможете подключиться к нему. При этом, его программная часть может быть уничтожена, и устройство будет "превращено в "кирпич". Эксперт указывает, какие проблемы могут возникнуть, если мошенники используют третий способ взлома. Ваш роутер станет ботнет-агентом мошеннической сети и будет создавать поток атаки. А это грозит вам блокировкой со стороны провайдера."Восстановление в данном случае (если не произошло "окирпичивание") производится через перепрошивку устройства. И, безусловно, необходимо изменить пароль на более сложный. Пароль по умолчанию делает устройство чрезвычайно уязвимым к подобного рода атакам", — предупреждает Михайлова.
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анна михайлова, россия, wi-fi, технологии, общество

Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi

02:16 01.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкWi-Fi
Wi-Fi - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Есть три способа взлома Wi-Fi. Первый — относительно безобидный. Мошенник ограничивается воровством вашего трафика. Второй способ предполагает полную потерю контроля над вашим устройством с вашей стороны. Третий — самый опасный и тяжелый по последствиям, рассказал агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.

"Первый тип взломов может пройти относительно незаметно для вас, особенно если нет проблем с объемами трафика от провайдера. Его можно обнаружить по потерям в скорости и качестве трафика, а также по странице настроек роутера с подключенными устройствами, где вы увидите неизвестные вам устройства", — детализирует эксперт.

Втором способ взлома, по словам специалиста, обнаружить легче всего, поскольку, потеряв контроль над своим устройством, вы не сможете подключиться к нему. При этом, его программная часть может быть уничтожена, и устройство будет "превращено в "кирпич". Эксперт указывает, какие проблемы могут возникнуть, если мошенники используют третий способ взлома. Ваш роутер станет ботнет-агентом мошеннической сети и будет создавать поток атаки. А это грозит вам блокировкой со стороны провайдера.
"Восстановление в данном случае (если не произошло "окирпичивание") производится через перепрошивку устройства. И, безусловно, необходимо изменить пароль на более сложный. Пароль по умолчанию делает устройство чрезвычайно уязвимым к подобного рода атакам", — предупреждает Михайлова.
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 01:28
Эксперт объяснил, как узнать о воровстве вашего Wi-Fi
 
Анна МихайловаРоссияWi-FiТехнологииОбщество
 
 
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