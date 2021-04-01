https://ria.ru/20210401/wi-fi-1603719596.html

Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi

Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi

Есть три способа взлома Wi-Fi. Первый — относительно безобидный. Мошенник ограничивается воровством вашего трафика. Второй способ предполагает полную потерю... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T02:16

2021-04-01T02:16

2021-04-01T02:16

анна михайлова

россия

wi-fi

технологии

общество

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Есть три способа взлома Wi-Fi. Первый — относительно безобидный. Мошенник ограничивается воровством вашего трафика. Второй способ предполагает полную потерю контроля над вашим устройством с вашей стороны. Третий — самый опасный и тяжелый по последствиям, рассказал агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.Втором способ взлома, по словам специалиста, обнаружить легче всего, поскольку, потеряв контроль над своим устройством, вы не сможете подключиться к нему. При этом, его программная часть может быть уничтожена, и устройство будет "превращено в "кирпич". Эксперт указывает, какие проблемы могут возникнуть, если мошенники используют третий способ взлома. Ваш роутер станет ботнет-агентом мошеннической сети и будет создавать поток атаки. А это грозит вам блокировкой со стороны провайдера."Восстановление в данном случае (если не произошло "окирпичивание") производится через перепрошивку устройства. И, безусловно, необходимо изменить пароль на более сложный. Пароль по умолчанию делает устройство чрезвычайно уязвимым к подобного рода атакам", — предупреждает Михайлова.

https://ria.ru/20210331/vorovstvo-1603550461.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна михайлова, россия, wi-fi, технологии, общество