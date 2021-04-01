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Руководство нижегородской транспортной полиции арестовали за взятки
Руководство нижегородской транспортной полиции арестовали за взятки
Пять начальников Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, подозреваемые во взяточничестве, арестованы на два месяца, сообщает объединенная... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:26
2021-04-01T09:26
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар — РИА Новости. Пять начальников Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, подозреваемые во взяточничестве, арестованы на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона."Пятерым сотрудникам из числа руководящего состава Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, подозреваемым в получении взяток, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, по 29 мая 2021 года включительно каждому", - говорится в сообщении суда.Ранее Приволжское следственное управление на транспорте СК России сообщило, что уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении нескольких руководящих сотрудников Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте. Следствием установлено, что подозреваемые в декабре 2020 года получили в качестве взятки более 1 миллиона рублей с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей с каждого.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, речь идет о начальнике Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте полковнике полиции Алексее Епишине и четырех его подчиненных, также занимающих руководящие должности.
https://ria.ru/20210331/krasnoyarsk-1603571424.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Руководство нижегородской транспортной полиции арестовали за взятки

09:26 01.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар — РИА Новости. Пять начальников Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, подозреваемые во взяточничестве, арестованы на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Пятерым сотрудникам из числа руководящего состава Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, подозреваемым в получении взяток, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, по 29 мая 2021 года включительно каждому", - говорится в сообщении суда.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 10:12
Красноярского экс-чиновника заподозрили в крупной взятке за уборку города
Ранее Приволжское следственное управление на транспорте СК России сообщило, что уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении нескольких руководящих сотрудников Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте. Следствием установлено, что подозреваемые в декабре 2020 года получили в качестве взятки более 1 миллиона рублей с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей с каждого.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, речь идет о начальнике Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте полковнике полиции Алексее Епишине и четырех его подчиненных, также занимающих руководящие должности.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 17:51
ФСБ заподозрила двух сотрудников Минпромторга во взятке
 
Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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