https://ria.ru/20210401/vzyatki-1603735714.html

Руководство нижегородской транспортной полиции арестовали за взятки

Руководство нижегородской транспортной полиции арестовали за взятки

Пять начальников Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, подозреваемые во взяточничестве, арестованы на два месяца, сообщает объединенная... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T09:26

2021-04-01T09:26

2021-04-01T09:26

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар — РИА Новости. Пять начальников Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, подозреваемые во взяточничестве, арестованы на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона."Пятерым сотрудникам из числа руководящего состава Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, подозреваемым в получении взяток, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, по 29 мая 2021 года включительно каждому", - говорится в сообщении суда.Ранее Приволжское следственное управление на транспорте СК России сообщило, что уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении нескольких руководящих сотрудников Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте. Следствием установлено, что подозреваемые в декабре 2020 года получили в качестве взятки более 1 миллиона рублей с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей с каждого.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, речь идет о начальнике Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте полковнике полиции Алексее Епишине и четырех его подчиненных, также занимающих руководящие должности.

https://ria.ru/20210331/krasnoyarsk-1603571424.html

https://ria.ru/20210329/minpromtorg-1603342428.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия