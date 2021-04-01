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Генпрокуратура выявила нарушения в ПФР при выплатах семьям в пандемию
Генпрокуратура выявила нарушения в ПФР при выплатах семьям в пандемию
Сотрудники Пенсионного фонда России привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения при выплатах семьям с детьми в 2020 году во время пандемии,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:43
2021-04-01T10:49
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники Пенсионного фонда России привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения при выплатах семьям с детьми в 2020 году во время пандемии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Прокуроры провели проверку в регионах законодательства о социальной поддержке семей, имеющих детей, в период распространения коронавирусной инфекции."Проверка показала, что в 2020 году территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации предоставление ежемесячной и единовременных выплат для названной категории граждан осуществлялось с нарушениями законодательства", - говорится в сообщении.Отмечается, что в выплатах неправомерно отказывалось отцам детей, чьи матери воспользовались средствами материнского (семейного) капитала и были лишены родительских прав или умерли, гражданам, чьи фамилии и адреса регистрации по месту жительства не совпадали с данными их детей, а также по иным обстоятельствам.Вместе с тем в ряде случаев выплаты назначались гражданам, не имеющим на это права, что стало следствием ненадлежащей проверки представленных заявителями документов."В связи с этим Генеральной прокуратурой РФ председателю правления Пенсионного фонда Российской Федерации было внесено представление об устранении нарушений закона. По итогам его рассмотрения требования об устранении нарушений законодательства о социальной поддержке семей удовлетворены", - отметили в ведомстве.Часть сотрудников территориальных отделений ПФР были привлечены к дисциплинарной ответственности, говорится в релизе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, пенсионный фонд рф, генеральная прокуратура рф, общество

Генпрокуратура выявила нарушения в ПФР при выплатах семьям в пандемию

10:43 01.04.2021 (обновлено: 10:49 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПенсионный фонд России
Пенсионный фонд России - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники Пенсионного фонда России привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения при выплатах семьям с детьми в 2020 году во время пандемии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Прокуроры провели проверку в регионах законодательства о социальной поддержке семей, имеющих детей, в период распространения коронавирусной инфекции.
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"Проверка показала, что в 2020 году территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации предоставление ежемесячной и единовременных выплат для названной категории граждан осуществлялось с нарушениями законодательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в выплатах неправомерно отказывалось отцам детей, чьи матери воспользовались средствами материнского (семейного) капитала и были лишены родительских прав или умерли, гражданам, чьи фамилии и адреса регистрации по месту жительства не совпадали с данными их детей, а также по иным обстоятельствам.
Вместе с тем в ряде случаев выплаты назначались гражданам, не имеющим на это права, что стало следствием ненадлежащей проверки представленных заявителями документов.
"В связи с этим Генеральной прокуратурой РФ председателю правления Пенсионного фонда Российской Федерации было внесено представление об устранении нарушений закона. По итогам его рассмотрения требования об устранении нарушений законодательства о социальной поддержке семей удовлетворены", - отметили в ведомстве.
Часть сотрудников территориальных отделений ПФР были привлечены к дисциплинарной ответственности, говорится в релизе.
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