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Начинается прием заявлений на перерасчет выплат на детей от 3 до 7 лет

Начинается прием заявлений на перерасчет выплат на детей от 3 до 7 лет

В России начинается прием заявлений на перерасчет размера выплат на детей от 3 до 7 лет. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T00:21

2021-04-01T00:21

2021-04-01T10:17

россия

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России начинается прием заявлений на перерасчет размера выплат на детей от 3 до 7 лет.В марте Владимир Путин подписал указ о ранжировании такой субсидии в зависимости от среднедушевого дохода семьи.Если после назначения пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка по региону среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону.Если и такого размера выплаты не хватает, чтобы среднедушевой доход семьи был выше величины прожиточного минимума, то размер выплаты составит 100 процентов прожиточного минимума ребенка по региону.При этом Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от 3 до 7 лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах.В частности, семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно и получить выплату.

https://ria.ru/20210307/zakon-1600238111.html

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2021

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россия, владимир путин, москва, общество