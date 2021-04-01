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Начинается прием заявлений на перерасчет выплат на детей от 3 до 7 лет
Начинается прием заявлений на перерасчет выплат на детей от 3 до 7 лет
В России начинается прием заявлений на перерасчет размера выплат на детей от 3 до 7 лет. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T00:21
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россия
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России начинается прием заявлений на перерасчет размера выплат на детей от 3 до 7 лет.В марте Владимир Путин подписал указ о ранжировании такой субсидии в зависимости от среднедушевого дохода семьи.Если после назначения пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка по региону среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону.Если и такого размера выплаты не хватает, чтобы среднедушевой доход семьи был выше величины прожиточного минимума, то размер выплаты составит 100 процентов прожиточного минимума ребенка по региону.При этом Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от 3 до 7 лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах.В частности, семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно и получить выплату.
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россия, владимир путин, москва, общество

Начинается прием заявлений на перерасчет выплат на детей от 3 до 7 лет

00:21 01.04.2021 (обновлено: 10:17 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие в Москве
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России начинается прием заявлений на перерасчет размера выплат на детей от 3 до 7 лет.
В марте Владимир Путин подписал указ о ранжировании такой субсидии в зависимости от среднедушевого дохода семьи.
Если после назначения пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка по региону среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону.
Если и такого размера выплаты не хватает, чтобы среднедушевой доход семьи был выше величины прожиточного минимума, то размер выплаты составит 100 процентов прожиточного минимума ребенка по региону.
При этом Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от 3 до 7 лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах.
В частности, семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно и получить выплату.
Автобус в районе Пушкинской в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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Вступил в силу закон о запрете высаживать из транспорта детей без билетов
 
РоссияВладимир ПутинМоскваОбщество
 
 
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