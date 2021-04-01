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Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса
Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса
Людям надо свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:52
2021-04-01T08:52
2021-04-01T11:39
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
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татьяна семенова
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Людям надо свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.Кроме того, россиянам, скорее всего, придется делать прививку раз в один-два года, предположил медик.Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости указывают на третью волну коронавирусной инфекции. Первая волна эпидемии пришлась на весну прошлого года, вторая — на осень. Комментируя слова замглавы ведомства, Мясников отметил, что российские власти, вероятнее всего, не введут жестких ограничительных мер, а также призвал россиян ответственно отнестись к вакцинации.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, общество