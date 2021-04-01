https://ria.ru/20210401/volna--1603732308.html

Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса

Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса

Людям надо свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:52

2021-04-01T08:52

2021-04-01T11:39

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна семенова

общество

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Людям надо свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.Кроме того, россиянам, скорее всего, придется делать прививку раз в один-два года, предположил медик.Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости указывают на третью волну коронавирусной инфекции. Первая волна эпидемии пришлась на весну прошлого года, вторая — на осень. Комментируя слова замглавы ведомства, Мясников отметил, что российские власти, вероятнее всего, не введут жестких ограничительных мер, а также призвал россиян ответственно отнестись к вакцинации.

https://ria.ru/20210319/myasnikov-1601970721.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, общество