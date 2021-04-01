Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/volna--1603732308.html
Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса
Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса
Людям надо свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:52
2021-04-01T11:39
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна семенова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837298_0:249:3001:1937_1920x0_80_0_0_421b483f8afb9efbcc2000133de7b169.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Людям надо свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.Кроме того, россиянам, скорее всего, придется делать прививку раз в один-два года, предположил медик.Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости указывают на третью волну коронавирусной инфекции. Первая волна эпидемии пришлась на весну прошлого года, вторая — на осень. Комментируя слова замглавы ведомства, Мясников отметил, что российские власти, вероятнее всего, не введут жестких ограничительных мер, а также призвал россиян ответственно отнестись к вакцинации.
https://ria.ru/20210319/myasnikov-1601970721.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837298_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_9fe21099132d500a35e11abf604b0153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, общество

Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса

08:52 01.04.2021 (обновлено: 11:39 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Людям надо свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Будет и третья, и четвертая, и пятая, и двадцать пятая (волна коронавируса. — Прим. ред.)", — сказал он в эфире ютьюб-канала "Соловьев LIVE".

Кроме того, россиянам, скорее всего, придется делать прививку раз в один-два года, предположил медик.
Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости указывают на третью волну коронавирусной инфекции. Первая волна эпидемии пришлась на весну прошлого года, вторая — на осень.
Комментируя слова замглавы ведомства, Мясников отметил, что российские власти, вероятнее всего, не введут жестких ограничительных мер, а также призвал россиян ответственно отнестись к вакцинации.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 13:29Распространение коронавируса
Мясников рассказал, какие коронавирусные ограничения могут снять к лету
 
Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна СеменоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:07Генконсульство России в Варне закрылось на карантин
13:06Путин обсудил с Алиевым ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
13:03Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
13:02Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран
13:00В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов
12:58Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
12:58В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил данные о следствии в отношении главы департамента
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в Евровидении
12:52В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
Лента новостейМолния