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Полиция применила водометы на акции молодежи в брюссельском парке

Полиция применила водометы на акции молодежи в брюссельском парке

К вечеру полиция Брюсселя с помощью водометов смогла вытеснить из парка Буа де ля Камбр устроившую беспорядки молодежь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T22:20

2021-04-01T22:20

2021-04-01T23:30

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БРЮССЕЛЬ, 1 апр — РИА Новости. К вечеру полиция Брюсселя с помощью водометов смогла вытеснить из парка Буа де ля Камбр устроившую беспорядки молодежь, передает корреспондент РИА Новости.В четверг около пяти тысяч молодых бельгийцев собрались в парке на так называемый "фестиваль", ранее о нем сообщили в соцсетях. Проведение праздника не разрешила столичная администрация, так как в Бельгии продолжают действовать ограничительные меры из-за новой вспышки коронавируса. Несмотря на то что мероприятие оказалось первоапрельской шуткой, собравшиеся отказались расходиться и стали проявлять агрессию по отношению к полиции.Сотрудникам правопорядка удалось разогнать их с помощью водометов. Через громкоговорители полицейские призывали собравшихся не нарушать ограничительные меры и разойтись.Пришедшие на праздник бросали в полицейских бутылки и палки. Сейчас ситуация в парке спокойная, прибыли несколько машин скорой помощи, они увезут пострадавших в больницу.В преддверии пасхальных каникул бельгийские власти приняли решение ужесточить ограничения, чтобы избежать роста заболеваемости COVID-19. В частности, школьников перевели на дистанционное обучение по 25 апреля включительно. В стране сохраняется запрет на туристические поездки за пределы страны, в том числе в соседние страны Евросоюза. Власти обещали усилить контроль на границах, нарушителям грозят штрафы.В то же время накануне суд первой инстанции в Брюсселе обязал государство в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры из-за "отсутствия законодательной базы". Правительство обжаловало это решение.

https://ria.ru/20210313/vaktsina-1601103106.html

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брюссель, бельгия, в мире