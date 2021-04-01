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Полиция применила водометы на акции молодежи в брюссельском парке
Полиция применила водометы на акции молодежи в брюссельском парке
К вечеру полиция Брюсселя с помощью водометов смогла вытеснить из парка Буа де ля Камбр устроившую беспорядки молодежь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T22:20
2021-04-01T23:30
брюссель
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр — РИА Новости. К вечеру полиция Брюсселя с помощью водометов смогла вытеснить из парка Буа де ля Камбр устроившую беспорядки молодежь, передает корреспондент РИА Новости.В четверг около пяти тысяч молодых бельгийцев собрались в парке на так называемый "фестиваль", ранее о нем сообщили в соцсетях. Проведение праздника не разрешила столичная администрация, так как в Бельгии продолжают действовать ограничительные меры из-за новой вспышки коронавируса. Несмотря на то что мероприятие оказалось первоапрельской шуткой, собравшиеся отказались расходиться и стали проявлять агрессию по отношению к полиции.Сотрудникам правопорядка удалось разогнать их с помощью водометов. Через громкоговорители полицейские призывали собравшихся не нарушать ограничительные меры и разойтись.Пришедшие на праздник бросали в полицейских бутылки и палки. Сейчас ситуация в парке спокойная, прибыли несколько машин скорой помощи, они увезут пострадавших в больницу.В преддверии пасхальных каникул бельгийские власти приняли решение ужесточить ограничения, чтобы избежать роста заболеваемости COVID-19. В частности, школьников перевели на дистанционное обучение по 25 апреля включительно. В стране сохраняется запрет на туристические поездки за пределы страны, в том числе в соседние страны Евросоюза. Власти обещали усилить контроль на границах, нарушителям грозят штрафы.В то же время накануне суд первой инстанции в Брюсселе обязал государство в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры из-за "отсутствия законодательной базы". Правительство обжаловало это решение.
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брюссель, бельгия, в мире

Полиция применила водометы на акции молодежи в брюссельском парке

22:20 01.04.2021 (обновлено: 23:30 01.04.2021)
 
© AFP 2021 / FRANCOIS WALSCHAERTSАкция молодежи в парке Буа де ля Камбр в Брюсселе
Акция молодежи в парке Буа де ля Камбр в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AFP 2021 / FRANCOIS WALSCHAERTS
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 апр — РИА Новости. К вечеру полиция Брюсселя с помощью водометов смогла вытеснить из парка Буа де ля Камбр устроившую беспорядки молодежь, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг около пяти тысяч молодых бельгийцев собрались в парке на так называемый "фестиваль", ранее о нем сообщили в соцсетях. Проведение праздника не разрешила столичная администрация, так как в Бельгии продолжают действовать ограничительные меры из-за новой вспышки коронавируса. Несмотря на то что мероприятие оказалось первоапрельской шуткой, собравшиеся отказались расходиться и стали проявлять агрессию по отношению к полиции.
Сотрудникам правопорядка удалось разогнать их с помощью водометов. Через громкоговорители полицейские призывали собравшихся не нарушать ограничительные меры и разойтись.
Пришедшие на праздник бросали в полицейских бутылки и палки. Сейчас ситуация в парке спокойная, прибыли несколько машин скорой помощи, они увезут пострадавших в больницу.
В преддверии пасхальных каникул бельгийские власти приняли решение ужесточить ограничения, чтобы избежать роста заболеваемости COVID-19. В частности, школьников перевели на дистанционное обучение по 25 апреля включительно. В стране сохраняется запрет на туристические поездки за пределы страны, в том числе в соседние страны Евросоюза. Власти обещали усилить контроль на границах, нарушителям грозят штрафы.
В то же время накануне суд первой инстанции в Брюсселе обязал государство в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры из-за "отсутствия законодательной базы". Правительство обжаловало это решение.
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