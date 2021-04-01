https://ria.ru/20210401/vetnam-1603659455.html

Постпред Вьетнама при ООН: АСЕАН ищет каналы взаимодействия с Мьянмой

Постпред Вьетнама при ООН: АСЕАН ищет каналы взаимодействия с Мьянмой

Вьетнам с 1 апреля на месяц станет председателем Совета безопасности ООН. О приоритетах председательства и о том, планирует ли Совбез вводить санкции против... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:00

2021-04-01T11:00

2021-04-01T11:00

совет безопасности оон

александр пушкин

владимир путин

вьетнам

оон

ханой

интервью

интервью - авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603660523_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_61259af84c429d98fb70c7baa79e6330.jpg

Вьетнам с 1 апреля на месяц станет председателем Совета безопасности ООН. О приоритетах председательства и о том, планирует ли Совбез вводить санкции против военных в Мьянме, о русской литературе и о том, кто из постпредов начал вакцинироваться от COVID-19, а также о стиле вьетнамской дипломатии в интервью РИА Новости рассказал постоянный представитель страны при ООН Данг Дин Куи. Беседовал Алан Булкаты.– Какими будут приоритеты Вьетнама во время вашего председательства в СБ ООН? Планируете ли вы какие-либо заседания Совбеза высокого уровня?– Говоря об этих приоритетах с точки зрения заседаний на высоком уровне – у нас будет три или четыре встречи высокого уровня. Первая пройдет 8 апреля по теме "Успехи в деятельности, связанной с разминированием". На ней будет председательствовать наш заместитель премьер-министра, министр иностранных дел. Речь пойдет о повышении осведомленности и внедрении новых мер по предотвращению жертв среди мирного населения в вооруженных конфликтах от мин, неразорвавшихся боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств. Вы знаете, что это по-прежнему случается каждый день, везде – в зонах конфликтов, а также в постконфликтных зонах. Поэтому очень важно напоминать людям, напоминать общественности о важности этих вопросов и о срочной необходимости продолжения противоминных мероприятий и других мер в целях предотвращения все большего числа жертв, в том числе потерь среди гражданского населения, женщин и детей. Второе заседание пройдет 19 апреля. Это будут открытые дебаты на высоком уровне под председательством нашего президента, или, скажем, наших лидеров, потому что президент будет избран на этой неделе. Это заседание будет посвящено роли региональных и субрегиональных организаций, а также сотрудничеству региональных и субрегиональных организаций с ООН в деле продвижения диалога и принятии мер по укреплению доверия с целью предотвращения конфликтов. А третье заседание состоится 28 апреля. Тема: "Защита необходимых гражданских объектов". Речь идет о защите системы продовольствия, системы водоснабжения или системы здравоохранения и т.д. Они незаменимы для жизни мирных жителей. Это мероприятия высокого уровня.– А четвертое мероприятие?– А четвертое не будет заседанием высокого уровня, но будет играть очень важную роль. Оно состоится 14 апреля – будет посвящено теме сексуального насилия в вооруженных конфликтах.– Ожидаете ли вы, что Совет Безопасности в конце концов введет санкции против военного руководства Мьянмы?– До сих пор я не слышал о запросе какого-либо члена Совета безопасности или какой-либо идее, предложенной государством-членом, по этому вопросу. Но программа работы на апрель до сих пор обсуждается. В ней нет каких-либо заседаний по Мьянме.– То есть, на данный момент дискуссии о возможности введения санкций в отношении военного руководства Мьянмы не ведутся?– Я не слышал об этом.– Можете в двух словах рассказать о роли, которую АСЕАН могла бы сыграть в разрешении этого кризиса?– После того, как эта проблема возникла, председатель АСЕАН выступил с заявлением. А 2 марта АСЕАН организовала неформальную министерскую встречу стран Ассоциации. И затем председатель выпустил второе заявление. Позиция предельно ясна. И все члены АСЕАН поддерживают эту позицию председателя. "На земле" же АСЕАН использует все возможные каналы для взаимодействия со всеми сторонами в Мьянме, чтобы остановить насилие и прекратить чрезмерное применение силы, а также попытаться создать атмосферу, способствующую диалогу и переговорам на основе конституции и закона Мьянмы, в соответствии с волей и чаяниями народа этой страны. Так что будь это АСЕАН в целом или (члены Ассоциации – ред.) по отдельности, мы пытаемся найти все возможные каналы для взаимодействия с Мьянмой. Это продолжается и сейчас.АСЕАН также могла бы продолжить прилагать усилия по оказанию гуманитарной помощи в Ракхайне и других областях, где люди нуждаются в гумпомощи. Точно так же АСЕАН очень тесно сотрудничает с системой ООН по всем вопросам.– Совет безопасности по-прежнему работает в онлайн режиме. Как вы знаете, в сентябре президент РФ Владимир Путин предложил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" сотрудникам ООН. Организация пока не дала ответа. Считаете ли вы, что было бы полезно провести срочную вакцинацию всех сотрудников, участвующих в заседаниях Совета безопасности ООН, чтобы Совбез смог наконец собраться в живую?– Это как раз то, чего мы хотим. И я сам предложил во время неформальных переговоров в прошлом месяце… Нам нужно всего 200 доз. Сто – для 15 стран-членов. Потому что от каждой миссии нам нужно всего по шесть человек, которые ходили бы в зал Совета безопасности. Таким образом, нам нужно примерно 90 доз на все 15 членов (15 членов СБ ООН – ред.). И еще нам понадобится около 100 доз для сотрудников секретариата, обслуживающих заседания Совета. Как-то не очень понятно, потому что все страны пятерки постоянных членов (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция – ред.) являются крупнейшими экспортерами вакцин. И 200 доз – это небольшая цифра. Но все вынуждены ждать.– Так в чем проблема? Чего они ждут?– Я задал (этот – ред.) вопрос, но ответа нет.– То есть, вы за вакцинацию сотрудников Совбеза, чтобы вернуться к очным заседаниям?– Да, конечно. Но думаю, что некоторые члены (СБ ООН – ред.) уже привились в соответствии с программой вакцинации Центров по контролю и профилактике заболеваний США в Нью-Йорке. И я сам получил первую прививку. Потому что мне 60 лет.– То есть, вы привились в Нью-Йорке?– Я знаю, что некоторые другие члены Совбеза тоже привились первой дозой. Например, постпред Эстонии – он сказал, что привился Johnson&Johnson.– А вы?– Я привился Moderna. Так что теперь мне предстоит второй укол 9 апреля.– И как вы себя чувствуете? Есть какие-то побочные эффекты?– Не особо. Чувствую себя нормально. Иногда немного побаливает рука или что-то в этом роде. Небольшая температура была, но не столь серьезная.– Насколько мне известно, Вьетнам проводит испытания двух собственных вакцин…– Да. И мы надеемся, что к сентябрю у нас будет (доступна к применению – ред.) собственная вакцина.– Семнадцатого марта в Ханое открыли памятник поэту Александру Пушкину. Вы, наверное, уже слышали, что российские дипломаты часто цитируют классиков русской литературы на заседаниях Совета безопасности ООН. Например, не так давно они приводили цитаты из Михаила Булгакова и Михаила Жванецкого. Как вы относитесь к такому стилю дипломатии?– Думаю, это здорово. Это зависит от личности постоянного представителя. И это делает нашу жизнь в Совете безопасности более красочной, чем если бы мы изо дня в день говорили на политическом жаргоне. Некоторые люди привносят культуру и некоторый опыт в разговоры в Совете безопасности. До тех пор, пока все понимают (о чем речь – ред.), думаю, это добавляет жизни красок.– У вас есть любимые русские авторы?– Масса. Русская культура производит очень сильное впечатление во Вьетнаме – особенно в 70-х, 80-х, в начале 90-х годов. Многие известные романы, литературные произведения переведены на вьетнамский язык. Я родился в 1961 году, мы много читали о "Войне и мире", затем "Тихий Дон". Мы много читали Лермонтова, Чехова. Русская литература очень глубокая и невероятно красивая. Очень люблю "Тихий Дон".– То есть вы считаете уместным цитирование романов в Совете безопасности?– Да, конечно. Коль скоро это интересно, и коль скоро мы доносим то, что хотим сказать. Это намного лучше, чем если бы мы каждый день повторяли один и тот же политический жаргон.– Какой будет вьетнамская диалектика, вьетнамский стиль обсуждения во время вашего председательства в Совете безопасности? Опишите стиль вьетнамских дипломатов?– Это не так просто. Мы схожи с АСЕАН. Вьетнамская дипломатия очень терпелива, последовательна, основывается на консенсусе. Она терпелива во имя достижения консенсуса и продвижения диалога – чтобы все были счастливы и чувствовали себя комфортно.

https://ria.ru/20210329/myanma-1603326185.html

https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602440016.html

https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599033801.html

https://ria.ru/20210317/khanoy-1601577625.html

https://ria.ru/20210317/vetnam-1601632456.html

вьетнам

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности оон, александр пушкин, владимир путин, вьетнам, оон, ханой, интервью, интервью - авторы