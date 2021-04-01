https://ria.ru/20210401/vertolet-1603771131.html
Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
Упавший в акватории Куршского залива возле города Полесска в Калининградской области вертолет Ка-32 МЧС РФ подняли на берег, решается вопрос о его... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:38
2021-04-01T12:38
2021-04-01T12:56
ка-32
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 1 апр - РИА Новости. Упавший в акватории Куршского залива возле города Полесска в Калининградской области вертолет Ка-32 МЧС РФ подняли на берег, решается вопрос о его транспортировке, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Калининградской области.Вечером 25 марта в 6 километрах к северу от Полесска вертолет Ка-32 МЧС РФ выполнял учебно-тренировочный полет, около 20.40 (21.40 мск) потерпел крушение, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Рассматриваются две версии ЧП: нарушение правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа и внештатная чрезвычайная ситуация."Вертолет выставили на грунт, закрепили на береговой черте. Возможно, его будут транспортировать, будет решаться вопрос с перевозкой, решение примут коллеги, которые будут проводить непосредственно следственные действия. На данный момент работа наших подразделений практически завершена", - сообщил представитель ведомства.По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, после происшествия были организованы работы по подъему упавшего вертолета Ка-32 с акватории залива. К месту крушения была направлена следственная группа совместно с сотрудниками МЧС России по Калининградской области и специалистами в области авиации министерства обороны РФ. По данным главного управления МЧС РФ по региону, специалисты работали практически круглосуточно, но много факторов, в том числе погодных, не давали поднять вертолет с воды.Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ расследует уголовное дело по факту крушения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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ка-32, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия
КАЛИНИНГРАД, 1 апр - РИА Новости.
Упавший в акватории Куршского залива возле города Полесска в Калининградской области
вертолет Ка-32 МЧС
РФ подняли на берег, решается вопрос о его транспортировке, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Калининградской области.
Вечером 25 марта в 6 километрах к северу от Полесска вертолет Ка-32 МЧС РФ выполнял учебно-тренировочный полет, около 20.40 (21.40 мск) потерпел крушение, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Рассматриваются две версии ЧП: нарушение правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа и внештатная чрезвычайная ситуация.
"Вертолет выставили на грунт, закрепили на береговой черте. Возможно, его будут транспортировать, будет решаться вопрос с перевозкой, решение примут коллеги, которые будут проводить непосредственно следственные действия. На данный момент работа наших подразделений практически завершена", - сообщил представитель ведомства.
По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, после происшествия были организованы работы по подъему упавшего вертолета Ка-32 с акватории залива. К месту крушения была направлена следственная группа совместно с сотрудниками МЧС России по Калининградской области и специалистами в области авиации министерства обороны РФ. По данным главного управления МЧС РФ по региону, специалисты работали практически круглосуточно, но много факторов, в том числе погодных, не давали поднять вертолет с воды.
Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ расследует уголовное дело по факту крушения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).