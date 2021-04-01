https://ria.ru/20210401/vertolet-1603771131.html

Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу

Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу

Упавший в акватории Куршского залива возле города Полесска в Калининградской области вертолет Ка-32 МЧС РФ подняли на берег, решается вопрос о его... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:38

2021-04-01T12:38

2021-04-01T12:56

ка-32

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603774931_0:0:924:520_1920x0_80_0_0_d77091ca97c6b1e6a42e4827cdaf41ab.jpg

КАЛИНИНГРАД, 1 апр - РИА Новости. Упавший в акватории Куршского залива возле города Полесска в Калининградской области вертолет Ка-32 МЧС РФ подняли на берег, решается вопрос о его транспортировке, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Калининградской области.Вечером 25 марта в 6 километрах к северу от Полесска вертолет Ка-32 МЧС РФ выполнял учебно-тренировочный полет, около 20.40 (21.40 мск) потерпел крушение, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Рассматриваются две версии ЧП: нарушение правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа и внештатная чрезвычайная ситуация."Вертолет выставили на грунт, закрепили на береговой черте. Возможно, его будут транспортировать, будет решаться вопрос с перевозкой, решение примут коллеги, которые будут проводить непосредственно следственные действия. На данный момент работа наших подразделений практически завершена", - сообщил представитель ведомства.По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, после происшествия были организованы работы по подъему упавшего вертолета Ка-32 с акватории залива. К месту крушения была направлена следственная группа совместно с сотрудниками МЧС России по Калининградской области и специалистами в области авиации министерства обороны РФ. По данным главного управления МЧС РФ по региону, специалисты работали практически круглосуточно, но много факторов, в том числе погодных, не давали поднять вертолет с воды.Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ расследует уголовное дело по факту крушения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

https://ria.ru/20210329/kellner-1603301866.html

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ка-32, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия