Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/vertolet-1603771131.html
Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
Упавший в акватории Куршского залива возле города Полесска в Калининградской области вертолет Ка-32 МЧС РФ подняли на берег, решается вопрос о его... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:38
2021-04-01T12:56
ка-32
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603774931_0:0:924:520_1920x0_80_0_0_d77091ca97c6b1e6a42e4827cdaf41ab.jpg
КАЛИНИНГРАД, 1 апр - РИА Новости. Упавший в акватории Куршского залива возле города Полесска в Калининградской области вертолет Ка-32 МЧС РФ подняли на берег, решается вопрос о его транспортировке, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Калининградской области.Вечером 25 марта в 6 километрах к северу от Полесска вертолет Ка-32 МЧС РФ выполнял учебно-тренировочный полет, около 20.40 (21.40 мск) потерпел крушение, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Рассматриваются две версии ЧП: нарушение правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа и внештатная чрезвычайная ситуация."Вертолет выставили на грунт, закрепили на береговой черте. Возможно, его будут транспортировать, будет решаться вопрос с перевозкой, решение примут коллеги, которые будут проводить непосредственно следственные действия. На данный момент работа наших подразделений практически завершена", - сообщил представитель ведомства.По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, после происшествия были организованы работы по подъему упавшего вертолета Ка-32 с акватории залива. К месту крушения была направлена следственная группа совместно с сотрудниками МЧС России по Калининградской области и специалистами в области авиации министерства обороны РФ. По данным главного управления МЧС РФ по региону, специалисты работали практически круглосуточно, но много факторов, в том числе погодных, не давали поднять вертолет с воды.Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ расследует уголовное дело по факту крушения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
https://ria.ru/20210329/kellner-1603301866.html
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603774931_90:0:783:520_1920x0_80_0_0_92fd47b64087d6c5227f59013f1429a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ка-32, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия

Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу

12:38 01.04.2021 (обновлено: 12:56 01.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / "Клопс" / Александр Подгорчук / Подъем на поверхность вертолета Ка-32 МЧС РФ, упавшего в акватории Куршского залива в Калининградской области
Подъем на поверхность вертолета Ка-32 МЧС РФ, упавшего в акватории Куршского залива в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
CC BY-SA 4.0 / "Клопс" / Александр Подгорчук /
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 1 апр - РИА Новости. Упавший в акватории Куршского залива возле города Полесска в Калининградской области вертолет Ка-32 МЧС РФ подняли на берег, решается вопрос о его транспортировке, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Калининградской области.
Вечером 25 марта в 6 километрах к северу от Полесска вертолет Ка-32 МЧС РФ выполнял учебно-тренировочный полет, около 20.40 (21.40 мск) потерпел крушение, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Рассматриваются две версии ЧП: нарушение правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа и внештатная чрезвычайная ситуация.
"Вертолет выставили на грунт, закрепили на береговой черте. Возможно, его будут транспортировать, будет решаться вопрос с перевозкой, решение примут коллеги, которые будут проводить непосредственно следственные действия. На данный момент работа наших подразделений практически завершена", - сообщил представитель ведомства.
По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, после происшествия были организованы работы по подъему упавшего вертолета Ка-32 с акватории залива. К месту крушения была направлена следственная группа совместно с сотрудниками МЧС России по Калининградской области и специалистами в области авиации министерства обороны РФ. По данным главного управления МЧС РФ по региону, специалисты работали практически круглосуточно, но много факторов, в том числе погодных, не давали поднять вертолет с воды.
Вид на ледник Кник, Аляска - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 14:42
Военный летчик назвал возможную причину крушения вертолета с Келлнером
Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ расследует уголовное дело по факту крушения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
Ка-32Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:07Генконсульство России в Варне закрылось на карантин
13:06Путин обсудил с Алиевым ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
13:03Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
13:02Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран
13:00В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов
12:58Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
12:58В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил данные о следствии в отношении главы департамента
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в Евровидении
12:52В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
Лента новостейМолния