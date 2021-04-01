В Тбилиси осквернили памятник Грибоедову
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция портрета писателя и дипломата Александра Грибоедова, 1875 год
ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Провокационная надпись в адрес России, нанесенная вандалами на памятнике Александру Грибоедову в Тбилиси, была удалена спустя несколько часов после появления, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг глава Палаты культуры Грузии Давид Окиташвили выразил возмущение актом вандализма. "Народ, я удивлен! Нацию с многовековой культурой подталкивают к русофобии... Я считаю, что это далеко идущее зло", - написал Окиташвили в своем аккаунте в Facebook, добавив фотографию оскверненного памятника в качестве иллюстрации.
Надпись "Россия - зло" появилась на постаменте памятника 1 апреля. Это произошло на следующий день после того, как в столице Грузии прошли выступления против тележурналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения.
Участники протеста потребовали, чтобы Познер покинул страну, поскольку не признаёт ее территориальную целостность. Они окружили здание гостиницы, где остановились Познер и его друзья, и закидали яйцами фасад здания. В четверг российский тележурналист сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.
Русский драматург, поэт, композитор и дипломат Александр Грибоедов (1795-1829) похоронен в Тбилиси на горе Мтацминда. На надгробии выбиты слова его вдовы Нины Чавчавадзе: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!"
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