https://ria.ru/20210401/vandalizm-1603879714.html

В Тбилиси осквернили памятник Грибоедову

В Тбилиси осквернили памятник Грибоедову

Провокационная надпись в адрес России, нанесенная вандалами на памятнике Александру Грибоедову в Тбилиси, была удалена спустя несколько часов после появления,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T22:52

2021-04-01T22:52

2021-04-01T22:52

александр грибоедов

владимир познер

москва

тбилиси

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/104249/02/1042490271_0:264:1727:1235_1920x0_80_0_0_caa973567112d8205be5857e6b8c7835.jpg

ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Провокационная надпись в адрес России, нанесенная вандалами на памятнике Александру Грибоедову в Тбилиси, была удалена спустя несколько часов после появления, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в четверг глава Палаты культуры Грузии Давид Окиташвили выразил возмущение актом вандализма. "Народ, я удивлен! Нацию с многовековой культурой подталкивают к русофобии... Я считаю, что это далеко идущее зло", - написал Окиташвили в своем аккаунте в Facebook, добавив фотографию оскверненного памятника в качестве иллюстрации.Надпись "Россия - зло" появилась на постаменте памятника 1 апреля. Это произошло на следующий день после того, как в столице Грузии прошли выступления против тележурналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения.Участники протеста потребовали, чтобы Познер покинул страну, поскольку не признаёт ее территориальную целостность. Они окружили здание гостиницы, где остановились Познер и его друзья, и закидали яйцами фасад здания. В четверг российский тележурналист сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.Русский драматург, поэт, композитор и дипломат Александр Грибоедов (1795-1829) похоронен в Тбилиси на горе Мтацминда. На надгробии выбиты слова его вдовы Нины Чавчавадзе: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!"

https://ria.ru/20210401/pozner-1603854380.html

москва

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр грибоедов, владимир познер, москва, тбилиси, в мире