https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603799647.html

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в медучреждения

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в медучреждения

"ЭпиВакКорона" уже доступна для вакцинации, она начала поступать в медучреждения на этой неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:54

2021-04-01T14:54

2021-04-01T15:33

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

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коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "ЭпиВакКорона" уже доступна для вакцинации, она начала поступать в медучреждения на этой неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня в основном доступная вакцина "Спутник", а также начала поступать на этой неделе "ЭпиВакКорона". Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот уже для использования КовиВак", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Отвечая на вопрос о том, какая вакцина подойдет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, министр отметил, что в данной ситуации решение принимает лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией."В принципе, все три могут использоваться, ну могут быть какие-то особенности, которые в конечном итоге должен решить врач", - отметил Мурашко.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество