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Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в медучреждения
Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в медучреждения
"ЭпиВакКорона" уже доступна для вакцинации, она начала поступать в медучреждения на этой неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:54
2021-04-01T14:54
2021-04-01T15:33
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "ЭпиВакКорона" уже доступна для вакцинации, она начала поступать в медучреждения на этой неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня в основном доступная вакцина "Спутник", а также начала поступать на этой неделе "ЭпиВакКорона". Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот уже для использования КовиВак", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Отвечая на вопрос о том, какая вакцина подойдет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, министр отметил, что в данной ситуации решение принимает лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией."В принципе, все три могут использоваться, ну могут быть какие-то особенности, которые в конечном итоге должен решить врач", - отметил Мурашко.
РИА Новости
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество