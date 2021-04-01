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https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603787202.html
Россельхознадзор рассказал о вакцине от COVID-19 для животных
Россельхознадзор рассказал о вакцине от COVID-19 для животных
Объем выпуска в России вакцины "Карнивак-Ков" для животных может составить порядка 10 тысяч доз в сутки, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:53
2021-04-01T13:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Объем выпуска в России вакцины "Карнивак-Ков" для животных может составить порядка 10 тысяч доз в сутки, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора."Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" готов приступить к производству вакцины "Карнивак-Ков" в промышленных масштабах. При соответствующем спросе производственные мощности ВНИИЗЖ позволят выпускать порядка 10 тысяч доз в сутки", - сообщили в пресс-службе.Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.Особых требований при подготовке здоровых животных к вакцинации не требуется, при ее проведении необходимо соблюдать общие правила асептики, сообщили во ВНИИЗЖ. Но беременных животных и особей в первый месяц после родов вакцинировать не следует, то же правило распространяется на не достигших двухмесячного возраста и клинически больных животных.Доклинические исследования вакцины начались в августе 2020 года: как сообщили в пресс-службе, в проведении были задействованы норки, кошки, собаки и хорьки - по 130 животных каждого вида. Результаты показали эффективность и безопасность испытуемого препарата, позволив уже в октябре прошлого года перейти к клиническим испытаниям вакцины на целевых животных в условиях промышленного содержания."Осенью было вакцинировано более 200 пушных зверей, кошек и собак. Клинические исследования завершились также успешно. При этом во время всех испытаний ВНИИЗЖ придерживался принципов этичного обращения с животными", - отметили в пресс-службе российского ведомства.На сегодняшний день случаи выявления COVID-19 у животных зарегистрированы уже в 27 странах мира; российская вакцина является единственным зарегистрированным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603572447.html
https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602307514.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество

Россельхознадзор рассказал о вакцине от COVID-19 для животных

13:53 01.04.2021
 
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора / Перейти в фотобанкЛаборант демонстрирует емкость с вакциной против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"
Лаборант демонстрирует емкость с вакциной против COVID-19 для животных Карнивак-Ков - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Объем выпуска в России вакцины "Карнивак-Ков" для животных может составить порядка 10 тысяч доз в сутки, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
"Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" готов приступить к производству вакцины "Карнивак-Ков" в промышленных масштабах. При соответствующем спросе производственные мощности ВНИИЗЖ позволят выпускать порядка 10 тысяч доз в сутки", - сообщили в пресс-службе.
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Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.
Особых требований при подготовке здоровых животных к вакцинации не требуется, при ее проведении необходимо соблюдать общие правила асептики, сообщили во ВНИИЗЖ. Но беременных животных и особей в первый месяц после родов вакцинировать не следует, то же правило распространяется на не достигших двухмесячного возраста и клинически больных животных.
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Доклинические исследования вакцины начались в августе 2020 года: как сообщили в пресс-службе, в проведении были задействованы норки, кошки, собаки и хорьки - по 130 животных каждого вида. Результаты показали эффективность и безопасность испытуемого препарата, позволив уже в октябре прошлого года перейти к клиническим испытаниям вакцины на целевых животных в условиях промышленного содержания.
"Осенью было вакцинировано более 200 пушных зверей, кошек и собак. Клинические исследования завершились также успешно. При этом во время всех испытаний ВНИИЗЖ придерживался принципов этичного обращения с животными", - отметили в пресс-службе российского ведомства.
На сегодняшний день случаи выявления COVID-19 у животных зарегистрированы уже в 27 странах мира; российская вакцина является единственным зарегистрированным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных, напомнили в пресс-службе.
 
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