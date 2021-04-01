https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603787202.html

Россельхознадзор рассказал о вакцине от COVID-19 для животных

Россельхознадзор рассказал о вакцине от COVID-19 для животных

Объем выпуска в России вакцины "Карнивак-Ков" для животных может составить порядка 10 тысяч доз в сутки, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:53

2021-04-01T13:53

2021-04-01T13:53

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коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Объем выпуска в России вакцины "Карнивак-Ков" для животных может составить порядка 10 тысяч доз в сутки, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора."Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" готов приступить к производству вакцины "Карнивак-Ков" в промышленных масштабах. При соответствующем спросе производственные мощности ВНИИЗЖ позволят выпускать порядка 10 тысяч доз в сутки", - сообщили в пресс-службе.Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.Особых требований при подготовке здоровых животных к вакцинации не требуется, при ее проведении необходимо соблюдать общие правила асептики, сообщили во ВНИИЗЖ. Но беременных животных и особей в первый месяц после родов вакцинировать не следует, то же правило распространяется на не достигших двухмесячного возраста и клинически больных животных.Доклинические исследования вакцины начались в августе 2020 года: как сообщили в пресс-службе, в проведении были задействованы норки, кошки, собаки и хорьки - по 130 животных каждого вида. Результаты показали эффективность и безопасность испытуемого препарата, позволив уже в октябре прошлого года перейти к клиническим испытаниям вакцины на целевых животных в условиях промышленного содержания."Осенью было вакцинировано более 200 пушных зверей, кошек и собак. Клинические исследования завершились также успешно. При этом во время всех испытаний ВНИИЗЖ придерживался принципов этичного обращения с животными", - отметили в пресс-службе российского ведомства.На сегодняшний день случаи выявления COVID-19 у животных зарегистрированы уже в 27 странах мира; российская вакцина является единственным зарегистрированным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603572447.html

https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602307514.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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