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В Сан-Марино оценили надежность "Спутника V"
В Сан-Марино оценили надежность "Спутника V"
Применение российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино, которое началось с конца февраля, показало, что это надежный препарат, заслуживающий сугубо... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:04
2021-04-01T09:04
2021-04-01T09:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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the lancet
здоровье - общество
сан-марино
в мире
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РИМ, 1 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Применение российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино, которое началось с конца февраля, показало, что это надежный препарат, заслуживающий сугубо положительной оценки, отметил в интервью РИА Новости государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта."Безусловно, мы оцениваем "Спутник" абсолютно позитивно. Те немногие исследования, которые мы уже смогли провести, в том числе относительно образования антител, дали очень хорошие, многообещающие результаты. Поэтому мы надеемся, что уже в ближайшие дни использование вакцины произведет положительный эффект, и это приведет к снижению количества заражений в стране", - заявил он.Отвечая на вопрос, были ли зафиксированы в ходе применения "Спутник V" какие-то побочные эффекты, госсекретарь отметил, что российская вакцина продемонстрировала свою безопасность."Были весьма немногочисленные случаи проявления нежелательных эффектов. Причем речь идет о незначительных проявлениях, в частности, о головной боли и небольшой температуре. Лишь в паре случаев имел место более существенный эффект, но это продолжалось всего несколько часов. Никаких серьезных негативных последствий нами зафиксировано не было. Нам представляется, что это надежная вакцина", - сказал Чаватта.Согласно данным Института социального обеспечения Сан-Марино (ISS), с начала эпидемии в стране были зафиксированы 4730 случаев заражения коронавирусом, свыше 4 тысяч человек выздоровели, жертвами стали 84 гражданина. Первая партия российской вакцины была доставлена в республику 23 февраля, через день власти начали кампанию по вакцинации населения.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в авторитетном научном журнале The Lancet.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, the lancet, здоровье - общество, сан-марино, в мире
РИМ, 1 апр – РИА Новости, Сергей Старцев.
Применение российской вакцины "Спутник V
" в Сан-Марино
, которое началось с конца февраля, показало, что это надежный препарат, заслуживающий сугубо положительной оценки, отметил в интервью РИА Новости государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.
"Безусловно, мы оцениваем "Спутник" абсолютно позитивно. Те немногие исследования, которые мы уже смогли провести, в том числе относительно образования антител, дали очень хорошие, многообещающие результаты. Поэтому мы надеемся, что уже в ближайшие дни использование вакцины произведет положительный эффект, и это приведет к снижению количества заражений в стране", - заявил он.
Отвечая на вопрос, были ли зафиксированы в ходе применения "Спутник V" какие-то побочные эффекты, госсекретарь отметил, что российская вакцина продемонстрировала свою безопасность.
"Были весьма немногочисленные случаи проявления нежелательных эффектов. Причем речь идет о незначительных проявлениях, в частности, о головной боли и небольшой температуре. Лишь в паре случаев имел место более существенный эффект, но это продолжалось всего несколько часов. Никаких серьезных негативных последствий нами зафиксировано не было. Нам представляется, что это надежная вакцина", - сказал Чаватта.
Согласно данным Института социального обеспечения Сан-Марино (ISS), с начала эпидемии в стране были зафиксированы 4730 случаев заражения коронавирусом, свыше 4 тысяч человек выздоровели, жертвами стали 84 гражданина. Первая партия российской вакцины была доставлена в республику 23 февраля, через день власти начали кампанию по вакцинации населения.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в авторитетном научном журнале The Lancet
.