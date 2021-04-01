Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:41 01.04.2021 (обновлено: 03:54 01.04.2021)
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Нерасчетные мощные нагрузки, возникшие при управлении ориентацией Международной космической станции (МКС) американскими и европейскими кораблями, могли вызвать появление негерметичности в корпусе российского модуля "Звезда", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Среди причин появления негерметичности корпуса специалисты рассматривают нерасчетные мощные нагрузки, которые возникали при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV", — сказал собеседник агентства.
В 2008-2015 годах на станции побывали пять кораблей ATV, все они стыковались к модулю "Звезда" и использовались как для управления ориентацией МКС в пространстве, так и коррекции ее орбиты. До 2011 года американские шаттлы осуществляли те же функции.
По словам источника, сейчас российские космонавты продолжают поиск мест негерметичности в корпусе промежуточной камеры модуля "Звезда".
"Предполагается, что утечка воздуха может идти через герметичные вводы — это места, где кабели или трубопроводы выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля. Для поиска возможных мест утечки на пилотируемом корабле "Союз МС-18" в апреле планируется привезти новый течеискатель", — пояснил он.
Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка воздуха не прекратилась.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.