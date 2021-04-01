Косачев призвал принуждать "коллективный Запад" к соблюдению устава ООН
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Принуждение "коллективного Запада" к соблюдению устава ООН может стать реальной повесткой дня для международных отношений в ближайшие годы, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Ничего лучше устава ООН (при всех его изъянах) человечество пока не изобрело, и коллективное принуждение "коллективного Запада" к возврату в его рамки и может стать реальной повесткой дня для международных отношений в ближайшие годы", - написал Косачев в Facebook по итогам встречи сенаторов с послом РФ в США Анатолием Антоновым.
Парламентарий читает, что "высокомерие и самовлюбленность коллективного Запада - две главные политические проблемы современного мира, не позволяющие ему стать по-настоящему мирным и безопасным". После окончания холодной войны, по мнению политика, Запад "не устоял перед соблазном возомнить себя единственным мировым центром силы" и "искренне уверовал" в собственную исключительность и "законное право" управлять миром, как это было во времена колониализма.
"Цель Запада - увести мир к модели НАТОцентризма, которая будет источником "единственно верной" шкалы ценностей и вершителем судеб человечества. Не "европоцентризма", где в центре Евросоюз, а именно НАТОцентризма, где в центре США. С вытекающей из этого лидирующей позицией Вашингтона уже в стане "коллективного Запада" и присущей именно американцам ставкой на военную силу и казарменную дисциплину ("своим - всё, врагам - закон")", - подчеркнул Косачев.
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По словам политика, у Запада нет монопольного права на навязывание миру своей модели, на управление миром. "Разговаривать на эти темы с американцами, судя по всему, бессмысленно. Они ощущают себя победителями в холодной войне и не собираются уступать никому. Тридцать лет они укрепляли свой суверенитет и размывали суверенитет всех остальных стран мира, включая, как это ни парадоксально, и суверенитет европейских союзников по НАТО", - написал законодатель.
По мнению Косачева, "разговаривать надо с остальным миром, не относящимся к коллективному Западу и не имеющим альтернатив моделям обеспечения безопасности, кроме действительно коллективных, инклюзивных и правовых".
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