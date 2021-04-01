https://ria.ru/20210401/uran-1603800029.html

Астрономы впервые зафиксировали рентгеновское излучение Урана

Астрономы впервые зафиксировали рентгеновское излучение Урана

Астрономы НАСА объявили о первом обнаружении рентгеновских лучей, испускаемых планетой Уран. Для этого открытия они использовали наблюдения космического... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:59

2021-04-01T14:59

2021-04-01T15:00

наука

уран

астрофизика

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Астрономы НАСА объявили о первом обнаружении рентгеновских лучей, испускаемых планетой Уран. Для этого открытия они использовали наблюдения космического телескопа "Чандра", сделанные в 2002 и 2017 годах. Результаты исследования опубликованы в журнале JGR Space Physics.Уран — ледяная планета-гигант, седьмая по удаленности от Солнца. Ее диаметр в четыре раза больше Земли. Подобно Юпитеру и Сатурну, Уран имеет два набора колец вокруг экватора, но вращается он на боку, в отличие от всех других планет Солнечной системы. Считается, что Уран почти полностью состоит из водорода и гелия. В изучении Урана астрономы полагаются на данные "Вояджера-2" — единственного космического корабля, который когда-либо пролетал мимо этой планеты, а также на наблюдения космических телескопов "Чандра" и "Хаббл".В новом исследовании авторы сообщают о том, что на изображениях космической рентгеновской обсерватории "Чандра", сделанных в 2002 и 2017 годах, они впервые обнаружили четкие вспышки рентгеновских лучей, исходящих от Урана. Исследователи полагают, что большая часть этого излучения исходит от рентгеновских лучей солнечного спектра, которые рассеивает атмосферы Урана, а также от его кольцевой системы, как и в случае с Сатурном. Уран окружен заряженными частицами — электронами и протонами, которые, сталкиваясь с кольцами, заставляют последние светиться в рентгеновских лучах. Еще одна возможность заключается в том, что по крайней мере часть рентгеновских лучей исходит от полярных сияний на Уране. Ранее подобный эффект уже наблюдали в рентгеновском диапазоне Земли и Юпитера, а также на других длинах волн для Урана.Так, рентгеновские лучи в полярных сияниях Земли возникают, когда высокоэнергетические электроны проходят по линиям магнитного поля планеты к ее полюсам и замедляются атмосферой. У Юпитера тоже есть полярные сияния. Их рентгеновские лучи поступают из двух источников: электронов, движущихся вниз по силовым линиям магнитного поля, как на Земле, и положительно заряженных атомов и молекул в полярных областях планеты.Ученые до конца не уверены в том, какая причина вызывает полярные сияния на Уране из-за необычной ориентации его оси вращения и ориентации линий магнитного поля. Оси вращения и магнитного поля других планет Солнечной системы почти совпадают между собой и перпендикулярны плоскости их орбит, а Уран наклонен на бок, и его магнитная ось смещена от оси вращения планеты — она почти параллельна траектории его движения вокруг Солнца. Это делает полярные сияния Урана необычно сложными и изменчивыми. Авторы отмечают необходимость дальнейших наблюдений за рентгеновским излучением Урана и считают, что определение источников этого излучения позволит лучше понять природу рентгеновских лучей, исходящих от других космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды.

https://ria.ru/20210330/sverkhnovaya-1603510278.html

https://ria.ru/20210330/kometa-1603489332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уран, астрофизика, космос - риа наука, наса