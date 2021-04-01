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Наука
https://ria.ru/20210401/uran-1603800029.html
Астрономы впервые зафиксировали рентгеновское излучение Урана
Астрономы впервые зафиксировали рентгеновское излучение Урана
Астрономы НАСА объявили о первом обнаружении рентгеновских лучей, испускаемых планетой Уран. Для этого открытия они использовали наблюдения космического... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:59
2021-04-01T15:00
наука
уран
астрофизика
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Астрономы НАСА объявили о первом обнаружении рентгеновских лучей, испускаемых планетой Уран. Для этого открытия они использовали наблюдения космического телескопа "Чандра", сделанные в 2002 и 2017 годах. Результаты исследования опубликованы в журнале JGR Space Physics.Уран — ледяная планета-гигант, седьмая по удаленности от Солнца. Ее диаметр в четыре раза больше Земли. Подобно Юпитеру и Сатурну, Уран имеет два набора колец вокруг экватора, но вращается он на боку, в отличие от всех других планет Солнечной системы. Считается, что Уран почти полностью состоит из водорода и гелия. В изучении Урана астрономы полагаются на данные "Вояджера-2" — единственного космического корабля, который когда-либо пролетал мимо этой планеты, а также на наблюдения космических телескопов "Чандра" и "Хаббл".В новом исследовании авторы сообщают о том, что на изображениях космической рентгеновской обсерватории "Чандра", сделанных в 2002 и 2017 годах, они впервые обнаружили четкие вспышки рентгеновских лучей, исходящих от Урана. Исследователи полагают, что большая часть этого излучения исходит от рентгеновских лучей солнечного спектра, которые рассеивает атмосферы Урана, а также от его кольцевой системы, как и в случае с Сатурном. Уран окружен заряженными частицами — электронами и протонами, которые, сталкиваясь с кольцами, заставляют последние светиться в рентгеновских лучах. Еще одна возможность заключается в том, что по крайней мере часть рентгеновских лучей исходит от полярных сияний на Уране. Ранее подобный эффект уже наблюдали в рентгеновском диапазоне Земли и Юпитера, а также на других длинах волн для Урана.Так, рентгеновские лучи в полярных сияниях Земли возникают, когда высокоэнергетические электроны проходят по линиям магнитного поля планеты к ее полюсам и замедляются атмосферой. У Юпитера тоже есть полярные сияния. Их рентгеновские лучи поступают из двух источников: электронов, движущихся вниз по силовым линиям магнитного поля, как на Земле, и положительно заряженных атомов и молекул в полярных областях планеты.Ученые до конца не уверены в том, какая причина вызывает полярные сияния на Уране из-за необычной ориентации его оси вращения и ориентации линий магнитного поля. Оси вращения и магнитного поля других планет Солнечной системы почти совпадают между собой и перпендикулярны плоскости их орбит, а Уран наклонен на бок, и его магнитная ось смещена от оси вращения планеты — она почти параллельна траектории его движения вокруг Солнца. Это делает полярные сияния Урана необычно сложными и изменчивыми. Авторы отмечают необходимость дальнейших наблюдений за рентгеновским излучением Урана и считают, что определение источников этого излучения позволит лучше понять природу рентгеновских лучей, исходящих от других космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды.
https://ria.ru/20210330/sverkhnovaya-1603510278.html
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уран, астрофизика, космос - риа наука, наса

Астрономы впервые зафиксировали рентгеновское излучение Урана

14:59 01.04.2021 (обновлено: 15:00 01.04.2021)
 
© NASA / CXO/University College London/W. Dunn et al; Optical: W.M. Keck ObservatoryРентгеновские данные космического телескопа "Чандра" (розовым) наложены на оптическое изображение, полученное обсерваторией Кека на Гавайах
Рентгеновские данные космического телескопа Чандра (розовым) наложены на оптическое изображение, полученное обсерваторией Кека на Гавайах - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© NASA / CXO/University College London/W. Dunn et al; Optical: W.M. Keck Observatory
Рентгеновские данные космического телескопа "Чандра" (розовым) наложены на оптическое изображение, полученное обсерваторией Кека на Гавайах
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Астрономы НАСА объявили о первом обнаружении рентгеновских лучей, испускаемых планетой Уран. Для этого открытия они использовали наблюдения космического телескопа "Чандра", сделанные в 2002 и 2017 годах. Результаты исследования опубликованы в журнале JGR Space Physics.
Уран — ледяная планета-гигант, седьмая по удаленности от Солнца. Ее диаметр в четыре раза больше Земли. Подобно Юпитеру и Сатурну, Уран имеет два набора колец вокруг экватора, но вращается он на боку, в отличие от всех других планет Солнечной системы. Считается, что Уран почти полностью состоит из водорода и гелия.
В изучении Урана астрономы полагаются на данные "Вояджера-2" — единственного космического корабля, который когда-либо пролетал мимо этой планеты, а также на наблюдения космических телескопов "Чандра" и "Хаббл".
В новом исследовании авторы сообщают о том, что на изображениях космической рентгеновской обсерватории "Чандра", сделанных в 2002 и 2017 годах, они впервые обнаружили четкие вспышки рентгеновских лучей, исходящих от Урана. Исследователи полагают, что большая часть этого излучения исходит от рентгеновских лучей солнечного спектра, которые рассеивает атмосферы Урана, а также от его кольцевой системы, как и в случае с Сатурном.
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Уран окружен заряженными частицами — электронами и протонами, которые, сталкиваясь с кольцами, заставляют последние светиться в рентгеновских лучах. Еще одна возможность заключается в том, что по крайней мере часть рентгеновских лучей исходит от полярных сияний на Уране. Ранее подобный эффект уже наблюдали в рентгеновском диапазоне Земли и Юпитера, а также на других длинах волн для Урана.
Так, рентгеновские лучи в полярных сияниях Земли возникают, когда высокоэнергетические электроны проходят по линиям магнитного поля планеты к ее полюсам и замедляются атмосферой.
У Юпитера тоже есть полярные сияния. Их рентгеновские лучи поступают из двух источников: электронов, движущихся вниз по силовым линиям магнитного поля, как на Земле, и положительно заряженных атомов и молекул в полярных областях планеты.
Ученые до конца не уверены в том, какая причина вызывает полярные сияния на Уране из-за необычной ориентации его оси вращения и ориентации линий магнитного поля. Оси вращения и магнитного поля других планет Солнечной системы почти совпадают между собой и перпендикулярны плоскости их орбит, а Уран наклонен на бок, и его магнитная ось смещена от оси вращения планеты — она почти параллельна траектории его движения вокруг Солнца. Это делает полярные сияния Урана необычно сложными и изменчивыми.
Авторы отмечают необходимость дальнейших наблюдений за рентгеновским излучением Урана и считают, что определение источников этого излучения позволит лучше понять природу рентгеновских лучей, исходящих от других космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды.
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