https://ria.ru/20210401/ukraina-1603844765.html

В Киеве опасаются продвижения российских войск на территорию Украины

В Киеве опасаются продвижения российских войск на территорию Украины

Главное управление разведки министерства обороны Украины утверждает о якобы планах Москвы расширить свое военное присутствие в Донбассе, в ведомстве также... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:54

2021-04-01T17:54

2021-04-01T18:44

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сергей лавров

министерство обороны украины

москва

украина

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КИЕВ, 1 апр – РИА Новости. Главное управление разведки министерства обороны Украины утверждает о якобы планах Москвы расширить свое военное присутствие в Донбассе, в ведомстве также опасаются, что РФ попытается продвинуть свои войска вглубь украинской территории.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать."Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которых - побуждение нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, а также расширение российского военного присутствия на территории так называемых ДНР и ЛНР за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ. Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины", - говорится в сообщении на сайте управления разведки украинского минобороны.В ведомстве считают, что мотивировать свои действия РФ собирается необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан."Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснения мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий ВС Украины и "миротворческих" мероприятиях РФ в ответ", - утверждают в министерстве.Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны - никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.

https://ria.ru/20210329/voyna-1603372432.html

https://ria.ru/20210331/donbass-1603698877.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сергей лавров, министерство обороны украины, москва, украина