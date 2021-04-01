В Киеве опасаются продвижения российских войск на территорию Украины
17:54 01.04.2021 (обновлено: 18:44 01.04.2021)
КИЕВ, 1 апр – РИА Новости. Главное управление разведки министерства обороны Украины утверждает о якобы планах Москвы расширить свое военное присутствие в Донбассе, в ведомстве также опасаются, что РФ попытается продвинуть свои войска вглубь украинской территории.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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"Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которых - побуждение нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, а также расширение российского военного присутствия на территории так называемых ДНР и ЛНР за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ. Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины", - говорится в сообщении на сайте управления разведки украинского минобороны.
В ведомстве считают, что мотивировать свои действия РФ собирается необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан.
"Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснения мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий ВС Украины и "миротворческих" мероприятиях РФ в ответ", - утверждают в министерстве.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны - никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.