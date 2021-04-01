Лавров надеется, что политики в Киеве не будут "подзуживать" военных
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что украинские политики, подстрекаемые Западом, не будут "подзуживать" военных.
Ранее Рада Украины приняла закон, который позволит провести реформу в военных комиссариатах и в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов. Парламент Украины также принял заявление об эскалации ситуации в Донбассе, в котором потребовал от России "немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня" на востоке страны, несмотря на то, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.
Лавров отметил, что сейчас идет много спекуляций на тему тех документов, которые Рада одобрила, а президент Украины Владимир Зеленский подписал.
"Насколько это отражает реальную политику? И насколько это преследует цель решения проблем Владимира Зеленского внутри страны с падением рейтинга? Я не знаю, блеф это или конкретные планы. По информации, которая в том числе в СМИ публикуется, военные в большинстве своем понимают пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта. Я очень надеюсь, что их не будут "подзуживать" политики, которым в свою очередь будет "подзуживать" Запад во главе с США", - сказал министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"В очередной раз подтверждается истина излагавшаяся не раз многими аналитиками и политологами, включая Збигнева Бжезинского, что они рассматривают Украину в геополитическом разрезе: близкая России Украина делает Россию великой; Россия, от которой оторвана Украина, не представляет какого-то глобального значения. Оставляю это на совести тех, кто исповедует эти идеи, их справедливость и способность оценить современную Россию. Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, – разрушат Украину", - подчеркнул министр.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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