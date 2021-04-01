https://ria.ru/20210401/ukraina-1603818062.html

Лавров надеется, что политики в Киеве не будут "подзуживать" военных

Лавров надеется, что политики в Киеве не будут "подзуживать" военных

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что украинские политики, подстрекаемые Западом, не будут "подзуживать" военных. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:12

2021-04-01T16:12

2021-04-01T16:12

луганская народная республика

донецкая народная республика

сергей лавров

верховная рада украины

владимир зеленский

оон

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что украинские политики, подстрекаемые Западом, не будут "подзуживать" военных.Ранее Рада Украины приняла закон, который позволит провести реформу в военных комиссариатах и в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов. Парламент Украины также принял заявление об эскалации ситуации в Донбассе, в котором потребовал от России "немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня" на востоке страны, несмотря на то, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.Лавров отметил, что сейчас идет много спекуляций на тему тех документов, которые Рада одобрила, а президент Украины Владимир Зеленский подписал."Насколько это отражает реальную политику? И насколько это преследует цель решения проблем Владимира Зеленского внутри страны с падением рейтинга? Я не знаю, блеф это или конкретные планы. По информации, которая в том числе в СМИ публикуется, военные в большинстве своем понимают пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта. Я очень надеюсь, что их не будут "подзуживать" политики, которым в свою очередь будет "подзуживать" Запад во главе с США", - сказал министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210331/donbass-1603698877.html

https://ria.ru/20210329/voyna-1603372432.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей лавров, верховная рада украины, владимир зеленский, оон, украина, в мире