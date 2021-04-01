https://ria.ru/20210401/udaltsov-1603835413.html

Экс-посол России в Литве осудил продление срока лишения свободы Мелю

Экс-посол России в Литве осудил продление срока лишения свободы Мелю

Продление литовским судом срока лишения свободы полковнику запаса советской армии, россиянину Юрию Мелю по делу 13 января 1991 года является открытым вызовом... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:16

2021-04-01T17:16

2021-04-01T17:16

россия

юрий мель

александр удальцов

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155051/54/1550515493_0:183:1757:1171_1920x0_80_0_0_b81cc77cb243ebb11ef258ec2023738a.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Продление литовским судом срока лишения свободы полковнику запаса советской армии, россиянину Юрию Мелю по делу 13 января 1991 года является открытым вызовом России, политика нынешних властей Литвы приобретает все более откровенный враждебный характер в отношении РФ, считает исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, бывший посол РФ в Литве Александр Удальцов.Апелляционный суд Литвы в среду вынес решение по делу о событиях 13 января 1991 года, изменив приговор осужденному Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, с семи лет лишения свободы на десять лет."Это очень серьезное событие. Речь идет не только и не столько о вердикте апелляционного суда, а об открытом политическом вызове Российской Федерации, который наряду с недавними хамскими обвинениями президента Литвы в адрес Владимира Путина подтверждает: политика нынешних литовских властей приобретает все более откровенный враждебный характер в отношении нашей страны. При этом никакие тормоза не работают, здравый смысл в шагах власть предержащих в Литве отсутствует", - сказал Удальцов РИА Новости.По его словам, "в данный момент необходимы принципиальный анализ ситуации, комплексные предложения о российской адекватной реакции на государственном уровне". Дипломат отметил, что "одних заявлений, даже сильных и эмоциональных, уже недостаточно".Он сообщил, что "мы, в свою очередь, будем делать все от нас зависящее для защиты прав и законных интересов Юрия Меля".Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан РФ. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Двое получили реальные сроки - Мелю назначили десять лет, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – пять лет.

https://ria.ru/20210401/mel-1603772431.html

https://ria.ru/20210331/mel-1603648531.html

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий мель, александр удальцов, литва