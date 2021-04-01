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Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
Заведующему отделением больницы в Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в убийстве супруги в 2010 году, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:39
2021-04-01T12:39
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заведующему отделением больницы в Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в убийстве супруги в 2010 году, сообщается на сайте СК РФ.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщал, что главный нефролог Петербурга задержан по подозрению в убийстве супруги, которая пропала в 2010 году.Согласно сообщению СК РФ, правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве, возбужденное 24 марта 2010 года из-за пропажи матери троих детей, работающей врачом в одном из роддомов. Указывается, что 9 декабря 2020 года на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился отец женщины, который так и не знал, что же произошло с его дочерью. Глава СК поручил "разработать &lt;...&gt; дальнейшую тактику расследования, в кратчайшие сроки установить все обстоятельства совершенного преступления".Добавляется, что правоохранители проанализировали показания допрошенных ранее свидетелей, также были выявлены и допрошены новые. Так, было установлено, что в указанный обвиняемым день потерпевшая вообще не должна была работать и не выходила из дома."Тридцатого марта &lt;...&gt; задержан 60-летний заведующий отделением одной из больниц города. Мужчина был допрошен с применением полиграфа. Указанные сведения в совокупности с другими вновь добытыми доказательствами послужили основаниями для предъявления ему обвинения в совершении указанного преступления... В настоящее время решается вопрос об его аресте", - говорится в сообщении.Согласно материалам уголовного дела, что 23 февраля 2010 года обвиняемый в квартире одного из домов по улице Чапыгина в ходе ссоры убил супругу, "после этого расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая якобы ушла из дома на работу и пропала без вести.
https://ria.ru/20210118/arest-1593542787.html
санкт-петербург
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены

12:39 01.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заведующему отделением больницы в Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в убийстве супруги в 2010 году, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщал, что главный нефролог Петербурга задержан по подозрению в убийстве супруги, которая пропала в 2010 году.
Согласно сообщению СК РФ, правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве, возбужденное 24 марта 2010 года из-за пропажи матери троих детей, работающей врачом в одном из роддомов. Указывается, что 9 декабря 2020 года на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился отец женщины, который так и не знал, что же произошло с его дочерью. Глава СК поручил "разработать <...> дальнейшую тактику расследования, в кратчайшие сроки установить все обстоятельства совершенного преступления".
Добавляется, что правоохранители проанализировали показания допрошенных ранее свидетелей, также были выявлены и допрошены новые. Так, было установлено, что в указанный обвиняемым день потерпевшая вообще не должна была работать и не выходила из дома.
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"Тридцатого марта <...> задержан 60-летний заведующий отделением одной из больниц города. Мужчина был допрошен с применением полиграфа. Указанные сведения в совокупности с другими вновь добытыми доказательствами послужили основаниями для предъявления ему обвинения в совершении указанного преступления... В настоящее время решается вопрос об его аресте", - говорится в сообщении.
Согласно материалам уголовного дела, что 23 февраля 2010 года обвиняемый в квартире одного из домов по улице Чапыгина в ходе ссоры убил супругу, "после этого расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая якобы ушла из дома на работу и пропала без вести.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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