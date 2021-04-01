https://ria.ru/20210401/ubiystvo-1603685278.html

"Поболтали и отпустили": почему полиция не предотвратила убийство девушки

"Поболтали и отпустили": почему полиция не предотвратила убийство девушки

"Соседи слышали крики и звонили "112" — сценарий резонансного убийства Веры Пехтелевой, зверски замученной в Кемерово, на днях повторился в Бердске. По версии... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:00

2021-04-01T08:00

2021-04-01T10:29

следственный комитет россии (ск рф)

биробиджан

новоалтайск

новосибирская область

происшествия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. "Соседи слышали крики и звонили "112" — сценарий резонансного убийства Веры Пехтелевой, зверски замученной в Кемерово, на днях повторился в Бердске. По версии СК, 29-летняя Мария Фомичева поругалась с мужем и вызвала полицию. Сотрудники ППС отвезли его в отдел, а спустя пару часов отпустили. Вернувшись домой, он схватился за нож, но на повторный вызов наряд уже не поехал.Угроза убийствомПервое сообщение о семейном скандале поступило в дежурную часть отдела полиции города Бердска 29 марта около шести утра. Жительница многоквартирного дома № 20 микрорайона Северный Мария Фомичева сказала, что ей угрожает убийством пьяный супруг — 40-летний Александр. Дежурный зафиксировал вызов и сразу отправил на указанный адрес наряд патрульно-постовой службы. Фомичева быстро скрутили, привезли в отдел. Там с дебоширом провели профилактическую беседу и отпустили домой. "В начале девятого в полицию вновь поступил звонок с тем же адресом, — объясняют следователи. — Но на этот раз от службы спасения "112", куда обратилась соседка Фомичевых, потому что из их квартиры доносились громкие женские крики о помощи". Приняв вызов, дежурный обязан был направить группу быстрого реагирования, наряд ППС, экипаж ГИБДД или подразделение вневедомственной охраны. Однако он этого почему-то не сделал. Полицейские приехали в Северный лишь после того, как им сообщили об убийстве. "Помогал и ревновал"В Бердск Мария, родившаяся в Биробиджане, переехала несколько лет назад. По словам знакомых, Александр работал, а жена в основном занималась воспитанием двоих малолетних детей: мальчика и девочки. "Маша познакомилась с ним, когда училась в аграрном колледже в Новоалтайске, — рассказывает РИА Новости бывшая одногруппница убитой Екатерина. — На последнем курсе она уже была беременна вторым ребенком. Тогда и зарегистрировали брак. Четыре года назад Александру предложили работу в Бердске, и они туда переехали".По словам однокурсников, между молодыми людьми все складывалось хорошо: Александр всячески помогал Маше с учебой, делал за нее контрольные и курсовые. Однако были и негативные моменты: супруг ревновал жену буквально к каждому встречному и устраивал разборки. Девушка жаловалась на это подругам, но в полицию не обращалась.По версии СК, в ночь на 29 марта Александр, крепко выпив, закатил Марии очередной скандал. Звонок в полицию лишь подлил масла в огонь. Вернувшись из отдела, Фомичев расправился с женой и ранил ножом своего 60-летнего отца, проживающего вместе с ними в одной квартире. После чего сам набрал номер дежурной части. Дочь и сын Марии находились в детском саду и ничего этого не видели. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". На допросе Александр подробно рассказал, как совершал преступление, полностью раскаялся. По решению суда подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца. Следователям предстоит установить мотивы, толкнувшие его на этот поступок.Также органам опеки придется определить, с кем именно останутся сын и дочь Фомичевых. Вероятно, опекунство оформит кто-то из ближайших родственников. Строгий выговорСпустя два дня возбудили второе уголовное дело — по части 2 статье 293 УК "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Подозреваемый — оперативный дежурный ДЧ отдела полиции по городу Бердску. Обвинение ему пока не предъявили, но, вероятно, это вот-вот сделают. Также по указанию начальника главка МВД по Новосибирской области проводится проверка экипажа полиции, выезжавшего в квартиру к Фомичевым утром 29 марта после первого вызова. Служба собственной безопасности должна выяснить, были ли приняты все необходимые меры для предотвращения преступления и почему дебошира отпустили домой после профилактической беседы, хотя девушка заявляла об угрозе убийством. В ведомстве заверяют: если вину сотрудников ППС установят, со службы их сразу уволят, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.Напомним, в прошлом году похожая трагедия произошла в Кемерово: 23-летнюю студентку Веру Пехтелеву несколько часов жестоко пытал ее бывший молодой человек Владислав Канюс. Соседи слышали отчаянные крики о помощи и более десяти раз звонили по номеру "112", но полицейские так и не приехали. Когда жители дома самостоятельно взломали дверь, Вера уже была мертва. Судебные медики насчитали на ее теле около 60 ножевых ранений.Канюса сейчас судят. Также уголовные дела по статье "Халатность" возбудили против пятерых полицейских. Обвинения предъявили начальнику смены дежурной части отдела полиции "Ленинский" Михаилу Балашову и старшему оперативному дежурному Дмитрию Тарицыну. Подозреваемые — три сотрудницы дежурной части УМВД по городу Кемерово. Полицейские вины не признают: оправдываются проблемами с топливом у экипажа ГНР и тем, что в момент убийства Пехтелевой следственно-оперативная группа находилась в другом районе города.

https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603308853.html

https://ria.ru/20210302/ubiystvo-1599413363.html

https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1598034470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), биробиджан, новоалтайск, новосибирская область, происшествия