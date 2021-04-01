https://ria.ru/20210401/tury-1603807247.html

Все включено: турецкий журналист рассказал о "вакцинных турах" в Россию

Все включено: турецкий журналист рассказал о "вакцинных турах" в Россию

Журналист турецкой газеты Hurriyet Бурак Джошан рассказал о продающихся в стране турах в Москву для вакцинации "Спутником V". РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:28

2021-04-01T15:28

2021-04-01T15:28

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

здоровье - общество

турция

в мире

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Журналист турецкой газеты Hurriyet Бурак Джошан рассказал о продающихся в стране турах в Москву для вакцинации "Спутником V". Автор статьи отметил, что во многих странах образовались очереди из желающих сделать прививку, однако в России с этим проблем нет. Представитель компании-организатора "вакцинных туров" рассказал газете, что иностранцы могут спокойно сделать прививку в московской клинике. В рамках "вакцинного тура" нужно будет посетить Россию дважды: оба раза поездка займет по двое суток. Гостя разместят в четырехзвездочном отеле, а уколы сделают сразу после прилета, чтобы пациент смог хотя бы сутки пробыть в Москве и не остаться без помощи врачей в случае побочных эффектов. В стоимость тура входит экскурсия по городу и сопровождение ассистента. "Предполагается посещение Кремля, метрополитена, могилы Назыма Хикмета", — уточнил представитель турфирмы. В компании заверили, что поездка ради вакцинации законна, и клиент получит признаваемое в мире свидетельство. Там также подчеркнули, что в России нет нехватки препарата. Перед поездкой в Москву оформляется медицинская страховка на случай, если понадобится помощь врачей. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600699204.html

https://ria.ru/20210328/unizhenie-1603160002.html

россия

турция

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вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, турция, в мире