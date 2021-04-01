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https://ria.ru/20210401/tury-1603807247.html
Все включено: турецкий журналист рассказал о "вакцинных турах" в Россию
Все включено: турецкий журналист рассказал о "вакцинных турах" в Россию
Журналист турецкой газеты Hurriyet Бурак Джошан рассказал о продающихся в стране турах в Москву для вакцинации "Спутником V". РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:28
2021-04-01T15:28
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
здоровье - общество
турция
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Журналист турецкой газеты Hurriyet Бурак Джошан рассказал о продающихся в стране турах в Москву для вакцинации "Спутником V". Автор статьи отметил, что во многих странах образовались очереди из желающих сделать прививку, однако в России с этим проблем нет. Представитель компании-организатора "вакцинных туров" рассказал газете, что иностранцы могут спокойно сделать прививку в московской клинике. В рамках "вакцинного тура" нужно будет посетить Россию дважды: оба раза поездка займет по двое суток. Гостя разместят в четырехзвездочном отеле, а уколы сделают сразу после прилета, чтобы пациент смог хотя бы сутки пробыть в Москве и не остаться без помощи врачей в случае побочных эффектов. В стоимость тура входит экскурсия по городу и сопровождение ассистента. "Предполагается посещение Кремля, метрополитена, могилы Назыма Хикмета", — уточнил представитель турфирмы. В компании заверили, что поездка ради вакцинации законна, и клиент получит признаваемое в мире свидетельство. Там также подчеркнули, что в России нет нехватки препарата. Перед поездкой в Москву оформляется медицинская страховка на случай, если понадобится помощь врачей. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600699204.html
https://ria.ru/20210328/unizhenie-1603160002.html
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60
вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, турция, в мире

Все включено: турецкий журналист рассказал о "вакцинных турах" в Россию

15:28 01.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Журналист турецкой газеты Hurriyet Бурак Джошан рассказал о продающихся в стране турах в Москву для вакцинации "Спутником V".
Автор статьи отметил, что во многих странах образовались очереди из желающих сделать прививку, однако в России с этим проблем нет. Представитель компании-организатора "вакцинных туров" рассказал газете, что иностранцы могут спокойно сделать прививку в московской клинике.
"Наша цена, включая тур по Москве, проживание, перелет и вакцинацию, составляет 1099 евро. Привитому выдается свидетельство о вакцинации", — цитирует его издание.
В рамках "вакцинного тура" нужно будет посетить Россию дважды: оба раза поездка займет по двое суток. Гостя разместят в четырехзвездочном отеле, а уколы сделают сразу после прилета, чтобы пациент смог хотя бы сутки пробыть в Москве и не остаться без помощи врачей в случае побочных эффектов. В стоимость тура входит экскурсия по городу и сопровождение ассистента.
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"Предполагается посещение Кремля, метрополитена, могилы Назыма Хикмета", — уточнил представитель турфирмы.
В компании заверили, что поездка ради вакцинации законна, и клиент получит признаваемое в мире свидетельство. Там также подчеркнули, что в России нет нехватки препарата. Перед поездкой в Москву оформляется медицинская страховка на случай, если понадобится помощь врачей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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