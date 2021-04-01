https://ria.ru/20210401/tury-1603807247.html
Все включено: турецкий журналист рассказал о "вакцинных турах" в Россию
Все включено: турецкий журналист рассказал о "вакцинных турах" в Россию
Журналист турецкой газеты Hurriyet Бурак Джошан рассказал о продающихся в стране турах в Москву для вакцинации "Спутником V". РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:28
2021-04-01T15:28
2021-04-01T15:28
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
здоровье - общество
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603673529_0:144:3386:2048_1920x0_80_0_0_8400c7de8a099cbcbdb8ed9f124d514b.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Журналист турецкой газеты Hurriyet Бурак Джошан рассказал о продающихся в стране турах в Москву для вакцинации "Спутником V". Автор статьи отметил, что во многих странах образовались очереди из желающих сделать прививку, однако в России с этим проблем нет. Представитель компании-организатора "вакцинных туров" рассказал газете, что иностранцы могут спокойно сделать прививку в московской клинике. В рамках "вакцинного тура" нужно будет посетить Россию дважды: оба раза поездка займет по двое суток. Гостя разместят в четырехзвездочном отеле, а уколы сделают сразу после прилета, чтобы пациент смог хотя бы сутки пробыть в Москве и не остаться без помощи врачей в случае побочных эффектов. В стоимость тура входит экскурсия по городу и сопровождение ассистента. "Предполагается посещение Кремля, метрополитена, могилы Назыма Хикмета", — уточнил представитель турфирмы. В компании заверили, что поездка ради вакцинации законна, и клиент получит признаваемое в мире свидетельство. Там также подчеркнули, что в России нет нехватки препарата. Перед поездкой в Москву оформляется медицинская страховка на случай, если понадобится помощь врачей. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600699204.html
https://ria.ru/20210328/unizhenie-1603160002.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603673529_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_f1feaf05fd173fff12487e4c382a3159.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, турция, в мире
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Журналист турецкой газеты Hurriyet
Бурак Джошан рассказал о продающихся в стране турах в Москву
для вакцинации "Спутником V".
Автор статьи отметил, что во многих странах образовались очереди из желающих сделать прививку, однако в России с этим проблем нет. Представитель компании-организатора "вакцинных туров" рассказал газете, что иностранцы могут спокойно сделать прививку в московской клинике.
"Наша цена, включая тур по Москве, проживание, перелет и вакцинацию, составляет 1099 евро. Привитому выдается свидетельство о вакцинации", — цитирует его издание.
В рамках "вакцинного тура" нужно будет посетить Россию дважды: оба раза поездка займет по двое суток. Гостя разместят в четырехзвездочном отеле, а уколы сделают сразу после прилета, чтобы пациент смог хотя бы сутки пробыть в Москве и не остаться без помощи врачей в случае побочных эффектов. В стоимость тура входит экскурсия по городу и сопровождение ассистента.
"Предполагается посещение Кремля, метрополитена, могилы Назыма Хикмета", — уточнил представитель турфирмы.
В компании заверили, что поездка ради вакцинации законна, и клиент получит признаваемое в мире свидетельство. Там также подчеркнули, что в России нет нехватки препарата. Перед поездкой в Москву оформляется медицинская страховка на случай, если понадобится помощь врачей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>