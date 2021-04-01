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Продлеваются соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар
Продлеваются соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар
Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые были заключены в декабре и изначально действовали до 1 апреля, продлеваются в РФ: согласно... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T00:50
2021-04-01T00:50
россия
андрей бодин
михаил мальцев
денис мантуров
москва
экономика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые были заключены в декабре и изначально действовали до 1 апреля, продлеваются в РФ: согласно постановлению кабмина, соглашения по сахару будут действовать до 1 июня, а по маслу - до 1 октября 2021 года.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.О продлении соглашений было объявлено во вторник. В сообщении пресс-службы кабинета министров отмечалось, что истечение срока действия договоренностей могло привести к удорожанию данных продуктов.Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров указывал, что ранее заключенные соглашения считаются пролонгированными, если участники не заявляют о выходе из них. Министр также отмечал, что соглашения доказали свою эффективность, а их продление направлено на сдерживание роста цен до нового урожая.Представители бизнеса отмечали, что готовы и далее исполнять принятые на себя обязательства. Так, исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев напоминал, что предприятия отрасли неоднократно подтверждали готовность обеспечить оптовые цены на уровне 95 рублей до конца сезона, и пролонгация соглашения закрепила такие намерения официально.Председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахара") Андрей Бодин также говорил журналистам, что все члены союза с пониманием относятся к задаче обеспечения потребителей доступной продукцией и подтвердили свою готовность участвовать в соглашении о сдерживании цен.Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров) указывала, что торговые сети соблюдают условия соглашений по сахару и маслу с декабря. В свою очередь, директор Союза независимых сетей России (СНСР, объединяет региональные предприятия торговли - более 40 сетей из 30 регионов страны) Иван Бабухадзе говорил РИА Новости, что компании, входящие в союз, продолжат выполнять соглашения о стабилизации цен после их продления.
https://ria.ru/20210330/tseny-1603441297.html
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россия, андрей бодин, михаил мальцев, денис мантуров, москва, экономика

Продлеваются соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар

00:50 01.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые были заключены в декабре и изначально действовали до 1 апреля, продлеваются в РФ: согласно постановлению кабмина, соглашения по сахару будут действовать до 1 июня, а по маслу - до 1 октября 2021 года.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
О продлении соглашений было объявлено во вторник. В сообщении пресс-службы кабинета министров отмечалось, что истечение срока действия договоренностей могло привести к удорожанию данных продуктов.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров указывал, что ранее заключенные соглашения считаются пролонгированными, если участники не заявляют о выходе из них. Министр также отмечал, что соглашения доказали свою эффективность, а их продление направлено на сдерживание роста цен до нового урожая.
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Представители бизнеса отмечали, что готовы и далее исполнять принятые на себя обязательства. Так, исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев напоминал, что предприятия отрасли неоднократно подтверждали готовность обеспечить оптовые цены на уровне 95 рублей до конца сезона, и пролонгация соглашения закрепила такие намерения официально.
Председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахара") Андрей Бодин также говорил журналистам, что все члены союза с пониманием относятся к задаче обеспечения потребителей доступной продукцией и подтвердили свою готовность участвовать в соглашении о сдерживании цен.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров) указывала, что торговые сети соблюдают условия соглашений по сахару и маслу с декабря. В свою очередь, директор Союза независимых сетей России (СНСР, объединяет региональные предприятия торговли - более 40 сетей из 30 регионов страны) Иван Бабухадзе говорил РИА Новости, что компании, входящие в союз, продолжат выполнять соглашения о стабилизации цен после их продления.
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РоссияАндрей БодинМихаил МальцевДенис МантуровМоскваЭкономика
 
 
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