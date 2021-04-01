От ООН потребовали не называть "наемниками" российских инструкторов в ЦАР
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) потребовало исключить из лексикона ООН слово "наемник" по отношению к находящимся в ЦАР российским инструкторам, говорится в заявлении СОМБ, направленном в управление ООН по правам человека (копией располагает РИА Новости).
Накануне группа экспертов ООН выразила обеспокоенность сообщениями о "серьезных нарушениях прав человека российскими военизированными формированиями, сражающимися на стороне центральноафриканских вооруженных сил".
"Мы требуем от независимых экспертов и других представителей ООН исключить из своего лексикона слово "наемник", которое мы считаем некорректным, неэтичным и не имеющим никакого отношения к гражданским инструкторам из Российской Федерации, находящимся в ЦАР с официальной миссией", - говорится в документе.
СОМБ, оказывающее услуги по военной подготовке во многих странах мира, отмечает, что российские инструкторы занимаются исключительно подготовкой и обучением Центральноафриканских вооруженных сил (FACA) согласно статье 3 Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Российские инструкторы строго придерживаются целей и задач, отраженных в уведомлении, направленном в комитет по санкциям Совбеза ООН, и не принимают участия в боевых действиях на территории ЦАР, подчеркивают в СОМБ.
"Содружество офицеров очень внимательно относится ко всем сообщениям о нарушениях прав человека в ЦАР и призывает Совет ООН по правам человека создать совместную комиссию и предоставить этой комиссии факты, послужившие основанием для заявления независимых экспертов ООН, которые очерняют деятельность FACA и их союзников", – говорится в заявлении.
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