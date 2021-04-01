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От ООН потребовали не называть "наемниками" российских инструкторов в ЦАР
От ООН потребовали не называть "наемниками" российских инструкторов в ЦАР
Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) потребовало исключить из лексикона ООН слово "наемник" по отношению к находящимся в ЦАР российским... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:27
2021-04-01T10:27
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) потребовало исключить из лексикона ООН слово "наемник" по отношению к находящимся в ЦАР российским инструкторам, говорится в заявлении СОМБ, направленном в управление ООН по правам человека (копией располагает РИА Новости).Накануне группа экспертов ООН выразила обеспокоенность сообщениями о "серьезных нарушениях прав человека российскими военизированными формированиями, сражающимися на стороне центральноафриканских вооруженных сил"."Мы требуем от независимых экспертов и других представителей ООН исключить из своего лексикона слово "наемник", которое мы считаем некорректным, неэтичным и не имеющим никакого отношения к гражданским инструкторам из Российской Федерации, находящимся в ЦАР с официальной миссией", - говорится в документе.СОМБ, оказывающее услуги по военной подготовке во многих странах мира, отмечает, что российские инструкторы занимаются исключительно подготовкой и обучением Центральноафриканских вооруженных сил (FACA) согласно статье 3 Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.Российские инструкторы строго придерживаются целей и задач, отраженных в уведомлении, направленном в комитет по санкциям Совбеза ООН, и не принимают участия в боевых действиях на территории ЦАР, подчеркивают в СОМБ."Содружество офицеров очень внимательно относится ко всем сообщениям о нарушениях прав человека в ЦАР и призывает Совет ООН по правам человека создать совместную комиссию и предоставить этой комиссии факты, послужившие основанием для заявления независимых экспертов ООН, которые очерняют деятельность FACA и их союзников", – говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210401/tsar-1603740829.html
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россия, совет безопасности оон, цар, оон, в мире

От ООН потребовали не называть "наемниками" российских инструкторов в ЦАР

10:27 01.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) потребовало исключить из лексикона ООН слово "наемник" по отношению к находящимся в ЦАР российским инструкторам, говорится в заявлении СОМБ, направленном в управление ООН по правам человека (копией располагает РИА Новости).
Накануне группа экспертов ООН выразила обеспокоенность сообщениями о "серьезных нарушениях прав человека российскими военизированными формированиями, сражающимися на стороне центральноафриканских вооруженных сил".
Парад первой роты (200 человек) центральноафриканской армии. 31 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
09:58
Российских наемников в ЦАР нет, заявили в Ассоциации офицеров
"Мы требуем от независимых экспертов и других представителей ООН исключить из своего лексикона слово "наемник", которое мы считаем некорректным, неэтичным и не имеющим никакого отношения к гражданским инструкторам из Российской Федерации, находящимся в ЦАР с официальной миссией", - говорится в документе.
СОМБ, оказывающее услуги по военной подготовке во многих странах мира, отмечает, что российские инструкторы занимаются исключительно подготовкой и обучением Центральноафриканских вооруженных сил (FACA) согласно статье 3 Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Российские инструкторы строго придерживаются целей и задач, отраженных в уведомлении, направленном в комитет по санкциям Совбеза ООН, и не принимают участия в боевых действиях на территории ЦАР, подчеркивают в СОМБ.
"Содружество офицеров очень внимательно относится ко всем сообщениям о нарушениях прав человека в ЦАР и призывает Совет ООН по правам человека создать совместную комиссию и предоставить этой комиссии факты, послужившие основанием для заявления независимых экспертов ООН, которые очерняют деятельность FACA и их союзников", – говорится в заявлении.
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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