https://ria.ru/20210401/tsar-1603743512.html

От ООН потребовали не называть "наемниками" российских инструкторов в ЦАР

От ООН потребовали не называть "наемниками" российских инструкторов в ЦАР

Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) потребовало исключить из лексикона ООН слово "наемник" по отношению к находящимся в ЦАР российским... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:27

2021-04-01T10:27

2021-04-01T10:27

россия

совет безопасности оон

цар

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) потребовало исключить из лексикона ООН слово "наемник" по отношению к находящимся в ЦАР российским инструкторам, говорится в заявлении СОМБ, направленном в управление ООН по правам человека (копией располагает РИА Новости).Накануне группа экспертов ООН выразила обеспокоенность сообщениями о "серьезных нарушениях прав человека российскими военизированными формированиями, сражающимися на стороне центральноафриканских вооруженных сил"."Мы требуем от независимых экспертов и других представителей ООН исключить из своего лексикона слово "наемник", которое мы считаем некорректным, неэтичным и не имеющим никакого отношения к гражданским инструкторам из Российской Федерации, находящимся в ЦАР с официальной миссией", - говорится в документе.СОМБ, оказывающее услуги по военной подготовке во многих странах мира, отмечает, что российские инструкторы занимаются исключительно подготовкой и обучением Центральноафриканских вооруженных сил (FACA) согласно статье 3 Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.Российские инструкторы строго придерживаются целей и задач, отраженных в уведомлении, направленном в комитет по санкциям Совбеза ООН, и не принимают участия в боевых действиях на территории ЦАР, подчеркивают в СОМБ."Содружество офицеров очень внимательно относится ко всем сообщениям о нарушениях прав человека в ЦАР и призывает Совет ООН по правам человека создать совместную комиссию и предоставить этой комиссии факты, послужившие основанием для заявления независимых экспертов ООН, которые очерняют деятельность FACA и их союзников", – говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210401/tsar-1603740829.html

https://ria.ru/20210213/afrika-1597368470.html

россия

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет безопасности оон, цар, оон, в мире