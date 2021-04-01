Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/tinkoff-1603747839.html
Клиенты сообщили о сбоях в работе приложения "Тинькофф банка"
Клиенты сообщили о сбоях в работе приложения "Тинькофф банка"
Клиенты сообщают о трудностях в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:51
2021-04-01T10:51
москва
краснодар
ростов-на-дону
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577663010_0:10:3104:1756_1920x0_80_0_0_2e04def6fd73af8679abe4a732492dd6.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Клиенты сообщают о трудностях в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Трудности в работе возникли около 10.15 по московскому времени. По данным Downdetector, 84% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 13% - на сбой всех сервисов, еще 2% - на невозможность перевести деньги.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов РФ.
https://ria.ru/20210329/bank-1603330328.html
москва
краснодар
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577663010_362:0:3091:2047_1920x0_80_0_0_8c45c872e07b2dc0b1de1ff6fc9249f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, краснодар, ростов-на-дону, технологии, общество

Клиенты сообщили о сбоях в работе приложения "Тинькофф банка"

10:51 01.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Клиенты сообщают о трудностях в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Трудности в работе возникли около 10.15 по московскому времени. По данным Downdetector, 84% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 13% - на сбой всех сервисов, еще 2% - на невозможность перевести деньги.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов РФ.
Стенд Тинькофф Банка - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 16:55
Тинькофф Банк подал к МТС иск на 1,1 миллиарда рублей
 
МоскваКраснодарРостов-на-ДонуТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:07Генконсульство России в Варне закрылось на карантин
13:06Путин обсудил с Алиевым ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
13:03Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
13:02Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран
13:00В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов
12:58Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
12:58В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил данные о следствии в отношении главы департамента
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в Евровидении
12:52В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
Лента новостейМолния