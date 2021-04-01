https://ria.ru/20210401/tinkoff-1603747839.html
Клиенты сообщили о сбоях в работе приложения "Тинькофф банка"
Клиенты сообщили о сбоях в работе приложения "Тинькофф банка"
Клиенты сообщают о трудностях в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:51
2021-04-01T10:51
2021-04-01T10:51
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Клиенты сообщают о трудностях в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Трудности в работе возникли около 10.15 по московскому времени. По данным Downdetector, 84% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 13% - на сбой всех сервисов, еще 2% - на невозможность перевести деньги.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов РФ.
https://ria.ru/20210329/bank-1603330328.html
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