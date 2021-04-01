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Музей в Красноярске "обнаружил" неизвестные полотна Сурикова
Музей в Красноярске "обнаружил" неизвестные полотна Сурикова
Сотрудники музея-усадьбы художника Василия Сурикова в Красноярске сообщили об "обнаружении" ранее неизвестных полотен живописца. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:23
2021-04-01T17:23
2021-04-01T17:23
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василий суриков
новости культуры
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КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники музея-усадьбы художника Василия Сурикова в Красноярске сообщили об "обнаружении" ранее неизвестных полотен живописца."Во время раскопок некрополя при Всехсвятской церкви были найдены работы великого художника, которые ранее не были известны исследователям. Вы первые видите эти "горячие" шедевры", - говорится в сообщении на странице музея в социальных сетиях.В музее РИА Новости пояснили, что на "обнаруженных", а на самом деле известных картинах Сурикова появилась музейная кошка Алиса."Таким образом мы решили поднять настроение в день шуток 1 апреля. Конечно же это шутка, розыгрыш", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210401/kniga-1603746284.html
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музеи, василий суриков, новости культуры, красноярск
КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники музея-усадьбы художника Василия Сурикова в Красноярске сообщили об "обнаружении" ранее неизвестных полотен живописца.
❗Найдены неизвестные полотна кисти В.И. Сурикова.❗
Во время раскопок некрополя при Всехсвятской церкви были найдены...Опубликовано Музей-усадьба В.И. Сурикова Среда, 31 марта 2021 г.
"Во время раскопок некрополя при Всехсвятской церкви были найдены работы великого художника, которые ранее не были известны исследователям. Вы первые видите эти "горячие" шедевры", - говорится в сообщении на странице музея в социальных сетиях.
В музее РИА Новости пояснили, что на "обнаруженных", а на самом деле известных картинах Сурикова появилась музейная кошка Алиса.
"Таким образом мы решили поднять настроение в день шуток 1 апреля. Конечно же это шутка, розыгрыш", - сказала собеседница агентства.