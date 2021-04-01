https://ria.ru/20210401/surikov-1603760399.html

Музей в Красноярске "обнаружил" неизвестные полотна Сурикова

Музей в Красноярске "обнаружил" неизвестные полотна Сурикова

Сотрудники музея-усадьбы художника Василия Сурикова в Красноярске сообщили об "обнаружении" ранее неизвестных полотен живописца. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:23

2021-04-01T17:23

2021-04-01T17:23

культура

музеи

василий суриков

новости культуры

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники музея-усадьбы художника Василия Сурикова в Красноярске сообщили об "обнаружении" ранее неизвестных полотен живописца."Во время раскопок некрополя при Всехсвятской церкви были найдены работы великого художника, которые ранее не были известны исследователям. Вы первые видите эти "горячие" шедевры", - говорится в сообщении на странице музея в социальных сетиях.В музее РИА Новости пояснили, что на "обнаруженных", а на самом деле известных картинах Сурикова появилась музейная кошка Алиса."Таким образом мы решили поднять настроение в день шуток 1 апреля. Конечно же это шутка, розыгрыш", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210401/kniga-1603746284.html

красноярск

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музеи, василий суриков, новости культуры, красноярск