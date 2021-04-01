Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/sud-1603812314.html
Верховный суд отказался отменять масочный режим
Верховный суд отказался отменять масочный режим
Верховный суд России отказался отменять введенный из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:53
2021-04-01T17:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Верховный суд России отказался отменять введенный из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении исковых требований отказать", — решила судья Анна Назарова.Таким образом, суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок.Представитель истцов Александр Саверский рассказал, что маски вредят здоровью людей, страдающих рядом заболеваний — например, астмой, негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице. "Глухие люди читают по губам — мы лишили их такой возможности", — отметил юрист.По его мнению, маски дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики. Саверский даже заявил о "медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права".Против удовлетворения иска возражала представитель Роспотребнадзора. Она указала, что нормы изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Доказательства истцов она назвала субъективными, отметив, что услышала лишь эмоции. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры.Многие истцы пришли в суд, но не все смогли попасть на заседание — они отказались надеть маски, а в здание суда без них не пускают.Ответчиком по иску выступал Роспотребнадзор, в заседании также участвовала представитель Генпрокуратуры в качестве независимой стороны.
https://ria.ru/20210301/maski-1599445218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Верховный суд отказался отменять масочный режим

15:53 01.04.2021 (обновлено: 17:03 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Верховный суд России отказался отменять введенный из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении исковых требований отказать", — решила судья Анна Назарова.
Таким образом, суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок.
Представитель истцов Александр Саверский рассказал, что маски вредят здоровью людей, страдающих рядом заболеваний — например, астмой, негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице. "Глухие люди читают по губам — мы лишили их такой возможности", — отметил юрист.
По его мнению, маски дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики. Саверский даже заявил о "медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права".
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 15:16Распространение коронавируса
Эпидемиолог объяснил, почему масочный режим отменять пока нельзя
Против удовлетворения иска возражала представитель Роспотребнадзора. Она указала, что нормы изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Доказательства истцов она назвала субъективными, отметив, что услышала лишь эмоции. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры.
Многие истцы пришли в суд, но не все смогли попасть на заседание — они отказались надеть маски, а в здание суда без них не пускают.
Ответчиком по иску выступал Роспотребнадзор, в заседании также участвовала представитель Генпрокуратуры в качестве независимой стороны.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния