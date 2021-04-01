https://ria.ru/20210401/sud-1603783285.html

На суде по некоторым делам разрешат присутствовать онлайн

На суде по некоторым делам разрешат присутствовать онлайн

Предложенные правительством РФ поправки позволят гражданам участвовать в заседаниях по некоторым гражданским и административным делам через веб-конференцию с... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:33

2021-04-01T13:33

2021-04-01T13:36

михаил мишустин

технологии

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предложенные правительством РФ поправки позволят гражданам участвовать в заседаниях по некоторым гражданским и административным делам через веб-конференцию с помощью личного смартфона или планшета, а также контактировать с судебными органами в удаленном режиме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Правительство на заседании в четверг обсуждает законопроект, которые закрепляет возможность удаленного участия в судебных заседаниях с использованием личных средств коммуникации. Также документ направлен на совершенствование порядка применения электронных документов в судопроизводстве.Он отметил, что рассматриваемый проект также закрепляет в законодательстве возможность контактировать с судебными органами в удаленном режиме."Теперь направить заявление, а также получить сообщение о заседании и повестку можно будет через единый портал государственных услуг и другие информационные системы, которые определит Верховный суд. Это позволит всем участникам судебных заседаний сэкономить время и средства, особенно если процесс проходит в другом регионе", - добавил глава кабмина.

https://ria.ru/20210323/golosovanie-1602537450.html

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михаил мишустин, технологии, общество