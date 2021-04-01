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На суде по некоторым делам разрешат присутствовать онлайн
На суде по некоторым делам разрешат присутствовать онлайн
Предложенные правительством РФ поправки позволят гражданам участвовать в заседаниях по некоторым гражданским и административным делам через веб-конференцию с... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:33
2021-04-01T13:36
михаил мишустин
технологии
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предложенные правительством РФ поправки позволят гражданам участвовать в заседаниях по некоторым гражданским и административным делам через веб-конференцию с помощью личного смартфона или планшета, а также контактировать с судебными органами в удаленном режиме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Правительство на заседании в четверг обсуждает законопроект, которые закрепляет возможность удаленного участия в судебных заседаниях с использованием личных средств коммуникации. Также документ направлен на совершенствование порядка применения электронных документов в судопроизводстве.Он отметил, что рассматриваемый проект также закрепляет в законодательстве возможность контактировать с судебными органами в удаленном режиме."Теперь направить заявление, а также получить сообщение о заседании и повестку можно будет через единый портал государственных услуг и другие информационные системы, которые определит Верховный суд. Это позволит всем участникам судебных заседаний сэкономить время и средства, особенно если процесс проходит в другом регионе", - добавил глава кабмина.
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михаил мишустин, технологии, общество

На суде по некоторым делам разрешат присутствовать онлайн

13:33 01.04.2021 (обновлено: 13:36 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предложенные правительством РФ поправки позволят гражданам участвовать в заседаниях по некоторым гражданским и административным делам через веб-конференцию с помощью личного смартфона или планшета, а также контактировать с судебными органами в удаленном режиме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Правительство на заседании в четверг обсуждает законопроект, которые закрепляет возможность удаленного участия в судебных заседаниях с использованием личных средств коммуникации. Также документ направлен на совершенствование порядка применения электронных документов в судопроизводстве.
"Правительство вносит корректировки в процедуры арбитражного, гражданского и административного судопроизводства. Это значительный объем дел, которые затрагивают споры о собственности и целый ряд других важных юридических вопросов. Их можно будет урегулировать, используя собственное мобильное устройство, в том числе смартфон или планшет, для участия в процессе в режиме веб-конференции", - заявил Мишустин на заседании.
Он отметил, что рассматриваемый проект также закрепляет в законодательстве возможность контактировать с судебными органами в удаленном режиме.
"Теперь направить заявление, а также получить сообщение о заседании и повестку можно будет через единый портал государственных услуг и другие информационные системы, которые определит Верховный суд. Это позволит всем участникам судебных заседаний сэкономить время и средства, особенно если процесс проходит в другом регионе", - добавил глава кабмина.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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