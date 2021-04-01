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В Подмосковье трех человек будут судить за похищение младенца
В Подмосковье трех человек будут судить за похищение младенца
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех человек, обвиняемых в похищении младенца в Подольске, сообщила журналистам... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:06
2021-04-01T12:06
московская область (подмосковье)
пензенская область
подольск
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех человек, обвиняемых в похищении младенца в Подольске, сообщила журналистам руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.По версии следствия, две женщины ввели в заблуждение хозяйку квартиры, заявив о необходимости оказания срочной медпомощи ее месячному сыну, похитили ребенка и отвезли в Пензенскую область на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их преступных намерениях. Ребенок не пострадал и в настоящее время находится с мамой."Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Пензенской области. Они обвиняются в совершении преступления &lt;…&gt; похищение человека", - сказала Григорьева.Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
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московская область (подмосковье)
пензенская область
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московская область (подмосковье), пензенская область, подольск, происшествия

В Подмосковье трех человек будут судить за похищение младенца

12:06 01.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех человек, обвиняемых в похищении младенца в Подольске, сообщила журналистам руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.
По версии следствия, две женщины ввели в заблуждение хозяйку квартиры, заявив о необходимости оказания срочной медпомощи ее месячному сыну, похитили ребенка и отвезли в Пензенскую область на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их преступных намерениях. Ребенок не пострадал и в настоящее время находится с мамой.
"Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Пензенской области. Они обвиняются в совершении преступления <…> похищение человека", - сказала Григорьева.
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
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Московская область (Подмосковье)Пензенская областьПодольскПроисшествия
 
 
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