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В Подмосковье трех человек будут судить за похищение младенца
В Подмосковье трех человек будут судить за похищение младенца
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех человек, обвиняемых в похищении младенца в Подольске, сообщила журналистам... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:06
2021-04-01T12:06
2021-04-01T12:06
московская область (подмосковье)
пензенская область
подольск
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех человек, обвиняемых в похищении младенца в Подольске, сообщила журналистам руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.По версии следствия, две женщины ввели в заблуждение хозяйку квартиры, заявив о необходимости оказания срочной медпомощи ее месячному сыну, похитили ребенка и отвезли в Пензенскую область на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их преступных намерениях. Ребенок не пострадал и в настоящее время находится с мамой."Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Пензенской области. Они обвиняются в совершении преступления <…> похищение человека", - сказала Григорьева.Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
https://ria.ru/20210322/rebenok-1602268807.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), пензенская область, подольск, происшествия
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Прокуратура Московской области
утвердила обвинительное заключение в отношении трех человек, обвиняемых в похищении младенца в Подольске
, сообщила журналистам руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.
По версии следствия, две женщины ввели в заблуждение хозяйку квартиры, заявив о необходимости оказания срочной медпомощи ее месячному сыну, похитили ребенка и отвезли в Пензенскую область на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их преступных намерениях. Ребенок не пострадал и в настоящее время находится с мамой.
"Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Пензенской области. Они обвиняются в совершении преступления <…> похищение человека", - сказала Григорьева.
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.