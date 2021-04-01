https://ria.ru/20210401/sud-1603764380.html

В Подмосковье трех человек будут судить за похищение младенца

В Подмосковье трех человек будут судить за похищение младенца

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех человек, обвиняемых в похищении младенца в Подольске, сообщила журналистам... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:06

2021-04-01T12:06

2021-04-01T12:06

московская область (подмосковье)

пензенская область

подольск

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех человек, обвиняемых в похищении младенца в Подольске, сообщила журналистам руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.По версии следствия, две женщины ввели в заблуждение хозяйку квартиры, заявив о необходимости оказания срочной медпомощи ее месячному сыну, похитили ребенка и отвезли в Пензенскую область на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их преступных намерениях. Ребенок не пострадал и в настоящее время находится с мамой."Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Пензенской области. Они обвиняются в совершении преступления <…> похищение человека", - сказала Григорьева.Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

https://ria.ru/20210322/rebenok-1602268807.html

московская область (подмосковье)

пензенская область

подольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), пензенская область, подольск, происшествия