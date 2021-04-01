https://ria.ru/20210401/sud-1603763773.html

Истцов на процессе об отмене масочного режима не пустили в суд без масок

Истцов на процессе об отмене масочного режима не пустили в суд без масок

Судья Верховного суда РФ Анна Назарова, рассматривающая иск об отмене обязательного масочного режима, не разрешила присутствовать в зале заседания людям без... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:04

2021-04-01T12:04

2021-04-01T12:29

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Анна Назарова, рассматривающая иск об отмене обязательного масочного режима, не разрешила присутствовать в зале заседания людям без масок, ей заявили отвод, но она его отклонила, передает корреспондент РИА Новости."Мы просили разрешить участвовать в процессе без масок, но определением суда нам было отказано... Тем самым ограничено право истцов, которые не смогли явиться в суд, так как не могут находиться в масках продолжительное время", - заявил представитель истцов.Он добавил, что таким решением судья заранее выразила свое отношение к предмету иска. В итоге юрист заявил ей отвод.Назарова, впрочем, отклонила отвод, указав, что доводы представителя истцов не свидетельствуют о ее пристрастности и заинтересованности."Несколько десятков человек не пустили в суд без масок", - заявил представитель истцов Александр Саверский на заседании. При этом, по его утверждению, они страдают астмой и другими болезнями, поэтому не могут продолжительное время находиться в масках.Юрист пожаловался, что сам вынужден выступать в маске, отчего у него запотевают очки, а также выразил мнение, что по этой же причине судья Анна Назарова тяжело дышит: "Оглашая материалы дела, она сделала несколько тяжелых вздохов из-за маски".Обязательный масочный режим, наличие перчаток и соблюдение дистанции в здании суда установлено внутренним распорядком.Административное исковое заявление поступило в суд еще в начале февраля. Истцы просят признать недействующим пункт 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Он предусматривает "соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров".Ответчиком по иску выступает Роспотребнадзор, в заседании также участвует представитель Генпрокуратуры.

https://ria.ru/20210318/maski-1601777543.html

https://ria.ru/20210301/maski-1599445218.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, верховный суд рф, общество