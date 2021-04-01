https://ria.ru/20210401/sud-1603763773.html
Истцов на процессе об отмене масочного режима не пустили в суд без масок
Истцов на процессе об отмене масочного режима не пустили в суд без масок
Судья Верховного суда РФ Анна Назарова, рассматривающая иск об отмене обязательного масочного режима, не разрешила присутствовать в зале заседания людям без... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:04
2021-04-01T12:04
2021-04-01T12:29
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
генеральная прокуратура рф
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Анна Назарова, рассматривающая иск об отмене обязательного масочного режима, не разрешила присутствовать в зале заседания людям без масок, ей заявили отвод, но она его отклонила, передает корреспондент РИА Новости."Мы просили разрешить участвовать в процессе без масок, но определением суда нам было отказано... Тем самым ограничено право истцов, которые не смогли явиться в суд, так как не могут находиться в масках продолжительное время", - заявил представитель истцов.Он добавил, что таким решением судья заранее выразила свое отношение к предмету иска. В итоге юрист заявил ей отвод.Назарова, впрочем, отклонила отвод, указав, что доводы представителя истцов не свидетельствуют о ее пристрастности и заинтересованности."Несколько десятков человек не пустили в суд без масок", - заявил представитель истцов Александр Саверский на заседании. При этом, по его утверждению, они страдают астмой и другими болезнями, поэтому не могут продолжительное время находиться в масках.Юрист пожаловался, что сам вынужден выступать в маске, отчего у него запотевают очки, а также выразил мнение, что по этой же причине судья Анна Назарова тяжело дышит: "Оглашая материалы дела, она сделала несколько тяжелых вздохов из-за маски".Обязательный масочный режим, наличие перчаток и соблюдение дистанции в здании суда установлено внутренним распорядком.Административное исковое заявление поступило в суд еще в начале февраля. Истцы просят признать недействующим пункт 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Он предусматривает "соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров".Ответчиком по иску выступает Роспотребнадзор, в заседании также участвует представитель Генпрокуратуры.
https://ria.ru/20210318/maski-1601777543.html
https://ria.ru/20210301/maski-1599445218.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, верховный суд рф, общество
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Анна Назарова, рассматривающая иск об отмене обязательного масочного режима, не разрешила присутствовать в зале заседания людям без масок, ей заявили отвод, но она его отклонила, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы просили разрешить участвовать в процессе без масок, но определением суда нам было отказано... Тем самым ограничено право истцов, которые не смогли явиться в суд, так как не могут находиться в масках продолжительное время", - заявил представитель истцов.
Он добавил, что таким решением судья заранее выразила свое отношение к предмету иска. В итоге юрист заявил ей отвод.
Назарова, впрочем, отклонила отвод, указав, что доводы представителя истцов не свидетельствуют о ее пристрастности и заинтересованности.
"Несколько десятков человек не пустили в суд без масок", - заявил представитель истцов Александр Саверский на заседании. При этом, по его утверждению, они страдают астмой и другими болезнями, поэтому не могут продолжительное время находиться в масках.
Юрист пожаловался, что сам вынужден выступать в маске, отчего у него запотевают очки, а также выразил мнение, что по этой же причине судья Анна Назарова тяжело дышит: "Оглашая материалы дела, она сделала несколько тяжелых вздохов из-за маски".
"Люди падают в обморок в торговых центрах, когда длительное время находятся в масках... От свободного дыхания человека зависит его жизнь и здоровье. В уголовном праве удушение считается причинением смерти", - утверждает Саверский.
Обязательный масочный режим, наличие перчаток и соблюдение дистанции в здании суда установлено внутренним распорядком.
Административное исковое заявление поступило в суд еще в начале февраля. Истцы просят признать недействующим пункт 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденный постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Он предусматривает "соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров".
Ответчиком по иску выступает Роспотребнадзор
, в заседании также участвует представитель Генпрокуратуры
.