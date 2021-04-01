Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/sud-1603763773.html
Истцов на процессе об отмене масочного режима не пустили в суд без масок
Истцов на процессе об отмене масочного режима не пустили в суд без масок
Судья Верховного суда РФ Анна Назарова, рассматривающая иск об отмене обязательного масочного режима, не разрешила присутствовать в зале заседания людям без... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:04
2021-04-01T12:29
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
генеральная прокуратура рф
верховный суд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/26368/03/263680329_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_96155b7724a00f86bce4ae7df5674eab.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Анна Назарова, рассматривающая иск об отмене обязательного масочного режима, не разрешила присутствовать в зале заседания людям без масок, ей заявили отвод, но она его отклонила, передает корреспондент РИА Новости."Мы просили разрешить участвовать в процессе без масок, но определением суда нам было отказано... Тем самым ограничено право истцов, которые не смогли явиться в суд, так как не могут находиться в масках продолжительное время", - заявил представитель истцов.Он добавил, что таким решением судья заранее выразила свое отношение к предмету иска. В итоге юрист заявил ей отвод.Назарова, впрочем, отклонила отвод, указав, что доводы представителя истцов не свидетельствуют о ее пристрастности и заинтересованности."Несколько десятков человек не пустили в суд без масок", - заявил представитель истцов Александр Саверский на заседании. При этом, по его утверждению, они страдают астмой и другими болезнями, поэтому не могут продолжительное время находиться в масках.Юрист пожаловался, что сам вынужден выступать в маске, отчего у него запотевают очки, а также выразил мнение, что по этой же причине судья Анна Назарова тяжело дышит: "Оглашая материалы дела, она сделала несколько тяжелых вздохов из-за маски".Обязательный масочный режим, наличие перчаток и соблюдение дистанции в здании суда установлено внутренним распорядком.Административное исковое заявление поступило в суд еще в начале февраля. Истцы просят признать недействующим пункт 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Он предусматривает "соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров".Ответчиком по иску выступает Роспотребнадзор, в заседании также участвует представитель Генпрокуратуры.
https://ria.ru/20210318/maski-1601777543.html
https://ria.ru/20210301/maski-1599445218.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/26368/03/263680329_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_28e01d2674a37d44a126fe18792b7587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, верховный суд рф, общество

Истцов на процессе об отмене масочного режима не пустили в суд без масок

12:04 01.04.2021 (обновлено: 12:29 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Анна Назарова, рассматривающая иск об отмене обязательного масочного режима, не разрешила присутствовать в зале заседания людям без масок, ей заявили отвод, но она его отклонила, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы просили разрешить участвовать в процессе без масок, но определением суда нам было отказано... Тем самым ограничено право истцов, которые не смогли явиться в суд, так как не могут находиться в масках продолжительное время", - заявил представитель истцов.
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 11:34Распространение коронавируса
Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
Он добавил, что таким решением судья заранее выразила свое отношение к предмету иска. В итоге юрист заявил ей отвод.
Назарова, впрочем, отклонила отвод, указав, что доводы представителя истцов не свидетельствуют о ее пристрастности и заинтересованности.
"Несколько десятков человек не пустили в суд без масок", - заявил представитель истцов Александр Саверский на заседании. При этом, по его утверждению, они страдают астмой и другими болезнями, поэтому не могут продолжительное время находиться в масках.
Юрист пожаловался, что сам вынужден выступать в маске, отчего у него запотевают очки, а также выразил мнение, что по этой же причине судья Анна Назарова тяжело дышит: "Оглашая материалы дела, она сделала несколько тяжелых вздохов из-за маски".
"Люди падают в обморок в торговых центрах, когда длительное время находятся в масках... От свободного дыхания человека зависит его жизнь и здоровье. В уголовном праве удушение считается причинением смерти", - утверждает Саверский.
Обязательный масочный режим, наличие перчаток и соблюдение дистанции в здании суда установлено внутренним распорядком.
Административное исковое заявление поступило в суд еще в начале февраля. Истцы просят признать недействующим пункт 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Он предусматривает "соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров".
Ответчиком по иску выступает Роспотребнадзор, в заседании также участвует представитель Генпрокуратуры.
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 15:16Распространение коронавируса
Эпидемиолог объяснил, почему масочный режим отменять пока нельзя
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Генеральная прокуратура РФВерховный суд РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:07Генконсульство России в Варне закрылось на карантин
13:06Путин обсудил с Алиевым ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
13:03Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
13:02Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран
13:00В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов
12:58Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
12:58В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил данные о следствии в отношении главы департамента
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в Евровидении
12:52В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
Лента новостейМолния