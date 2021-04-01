https://ria.ru/20210401/strizhenova-1603863940.html

Стриженова пошутила над своим падением в прямом эфире

Стриженова пошутила над своим падением в прямом эфире

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала шуточное видео про падение во время съемок на Первом канале. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T19:27

2021-04-01T19:27

2021-04-01T20:07

екатерина стриженова

общество

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала шуточное видео про падение во время съемок на Первом канале."Сегодня 1 апреля — день смеха, день дурака! Наверное, самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире!" — написала она в Instagram.Ведущая призналась, что посмотреть на себя со стороны решилась только сейчас."Уж больно дорого мне это обошлось", — добавила Стриженова.В понедельник Стриженову госпитализировали со съемок после того, как она оступилась и упала на руку. В Боткинской больнице ей сделали рентген: оказалось, что у ведущей перелом. Впоследствии Стриженова рассказала, что ее прооперировали и сделали первую перевязку.

https://ria.ru/20210331/strizhenova-1603716560.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина стриженова, общество