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Стриженова пошутила над своим падением в прямом эфире
Стриженова пошутила над своим падением в прямом эфире
Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала шуточное видео про падение во время съемок на Первом канале. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:27
2021-04-01T20:07
екатерина стриженова
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала шуточное видео про падение во время съемок на Первом канале."Сегодня 1 апреля — день смеха, день дурака! Наверное, самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире!" — написала она в Instagram.Ведущая призналась, что посмотреть на себя со стороны решилась только сейчас."Уж больно дорого мне это обошлось", — добавила Стриженова.В понедельник Стриженову госпитализировали со съемок после того, как она оступилась и упала на руку. В Боткинской больнице ей сделали рентген: оказалось, что у ведущей перелом. Впоследствии Стриженова рассказала, что ее прооперировали и сделали первую перевязку.
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екатерина стриженова, общество

Стриженова пошутила над своим падением в прямом эфире

19:27 01.04.2021 (обновлено: 20:07 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала шуточное видео про падение во время съемок на Первом канале.
"Сегодня 1 апреля — день смеха, день дурака! Наверное, самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире!" — написала она в Instagram.
Ведущая призналась, что посмотреть на себя со стороны решилась только сейчас.
"Уж больно дорого мне это обошлось", — добавила Стриженова.
В понедельник Стриженову госпитализировали со съемок после того, как она оступилась и упала на руку. В Боткинской больнице ей сделали рентген: оказалось, что у ведущей перелом. Впоследствии Стриженова рассказала, что ее прооперировали и сделали первую перевязку.
Артем Шейнин - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 23:13
Стриженова расплакалась после обращения к ней Шейнина в прямом эфире
 
Екатерина СтриженоваОбщество
 
 
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