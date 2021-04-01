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Устроившего стрельбу в Мытищах могли убить выстрелом из гранатомета
Устроившего стрельбу в Мытищах могли убить выстрелом из гранатомета
Хозяин особняка в подмосковных Мытищах Владимир Барданов, целый день оборонявшийся от спецназа, мог погибнуть при штурме после выстрела из гранатомета,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:49
2021-04-01T11:49
стрельба в мытищах
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Хозяин особняка в подмосковных Мытищах Владимир Барданов, целый день оборонявшийся от спецназа, мог погибнуть при штурме после выстрела из гранатомета, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявлял, что при штурме забаррикадировавшегося в своем коттедже пенсионера из Мытищ "не применялась никакая артиллерия, ни тяжелые гранатометы"."По предварительной информации, Барданов мог погибнуть в результате выстрела из гранатомета", - сказал анонимный представитель экстренных служб, не уточнив, из какого именно.По его словам, разрыв боеприпаса гранатомета мог стать причиной пожара, из-за которого полностью выгорели третий этаж особняка и крыша.Точную причину смерти Барданова призвана установить судебно-медицинская экспертиза, отметил собеседник агентства.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.Впоследствии в здании начался сильный пожар, и впоследствии на пепелище было найдено обгоревшее тело Барданова. При этом источник РИА Новости ранее предполагал, что хозяин особняка, возможно, погиб именно из-за пожара, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.После ликвидации пожара в коттедже нашли большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для экспертиз.
https://ria.ru/20210331/spetsoperatsiya-1603712412.html
https://ria.ru/20210331/kottedzh-1603674513.html
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стрельба в мытищах, московская область (подмосковье), мытищи, происшествия

Устроившего стрельбу в Мытищах могли убить выстрелом из гранатомета

11:49 01.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозгорание в доме забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов
Возгорание в доме забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Хозяин особняка в подмосковных Мытищах Владимир Барданов, целый день оборонявшийся от спецназа, мог погибнуть при штурме после выстрела из гранатомета, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.
Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявлял, что при штурме забаррикадировавшегося в своем коттедже пенсионера из Мытищ "не применялась никакая артиллерия, ни тяжелые гранатометы".
"По предварительной информации, Барданов мог погибнуть в результате выстрела из гранатомета", - сказал анонимный представитель экстренных служб, не уточнив, из какого именно.
По его словам, разрыв боеприпаса гранатомета мог стать причиной пожара, из-за которого полностью выгорели третий этаж особняка и крыша.
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Росгвардия оценила действия сотрудников во время спецоперации в Мытищах
Точную причину смерти Барданова призвана установить судебно-медицинская экспертиза, отметил собеседник агентства.
По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.
Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.
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Впоследствии в здании начался сильный пожар, и впоследствии на пепелище было найдено обгоревшее тело Барданова. При этом источник РИА Новости ранее предполагал, что хозяин особняка, возможно, погиб именно из-за пожара, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.
После ликвидации пожара в коттедже нашли большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для экспертиз.
 
Стрельба в МытищахМосковская область (Подмосковье)МытищиПроисшествия
 
 
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