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Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
Более половины жителей ФРГ - 57% - выразили готовность привиться российской вакциной "Cпутник V" от коронавируса, если ее одобрят в ЕС и Германии, следует из... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T01:22
2021-04-01T01:40
вакцина "спутник v"
astrazeneca
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Более половины жителей ФРГ - 57% - выразили готовность привиться российской вакциной "Cпутник V" от коронавируса, если ее одобрят в ЕС и Германии, следует из данных опроса, проведенного институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL.Как отмечают исследователи, еще в начале февраля "Спутником V" хотели привиться 45% опрошенных.Согласно опросу, 69% граждан хотят привиться, как только у них появится возможность. При этом 44% заявили, что не хотели бы прививаться препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, 51% опрошенных готовы привиться данной вакциной. Помимо этого, 10% граждан заявили, что хотят еще подождать, 8% отказываются делать прививку.В опросе приняли участие 1001 человек. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.
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вакцина "спутник v", astrazeneca , германия, берлин (город), в мире

Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной

01:22 01.04.2021 (обновлено: 01:40 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация Спутником V в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Более половины жителей ФРГ - 57% - выразили готовность привиться российской вакциной "Cпутник V" от коронавируса, если ее одобрят в ЕС и Германии, следует из данных опроса, проведенного институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL.
Как отмечают исследователи, еще в начале февраля "Спутником V" хотели привиться 45% опрошенных.
Согласно опросу, 69% граждан хотят привиться, как только у них появится возможность. При этом 44% заявили, что не хотели бы прививаться препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, 51% опрошенных готовы привиться данной вакциной. Помимо этого, 10% граждан заявили, что хотят еще подождать, 8% отказываются делать прививку.
В опросе приняли участие 1001 человек. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 года - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Вакцина "Спутник V"AstraZenecaГерманияБерлин (город)В мире
 
 
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